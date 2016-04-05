Frant написав:Мобілізація повинна бути примусовою. Як у всіх країнах. Це нормально. Якщо держава проводить охлократичну політику щодо призову, вона повинна зникнути з політичної карти світу.
Служба в армії (1-1,5 роки) повинна бути обов,язковою для всіх осіб чоловічої статті. Навіть, якщо уроти того не хочуть.
П.С. За 30 років самостійності виросло два покоління піз.юків, які не служили жодного дня в армії, не знають, що таке наказ, що таке дисципліна, що таке холод, голод і спека. Це погано, для держави. "Якщо народ не хоче годувати свою армію - він буде годувати чужу армію". Наполеон
Ви це з окопу пишете?
Армія має бути селянсько-пролетарська, як при совку. Ось що він пише. Що цікаво, наганяє на владу, але сам пропонує совкові методи.
lapay написав:Саме цікаве почнеться взимку, Нафтогаз продає газ облгазам по 29 грн, а населенню газ і тепло по 7 грн.
Отстали от жизни. Облгазы уже давно не покупают и не продают газ, они выполняют только функции операторов ГРМ. Газ продавали другие компании, но с мая месяца они ушли с рынка (за очень редким исключением) и сейчас газ населению продает Нафтогаз напрямую по 7,95689
Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.
Успіх написав:Тож хто який бачить вихід з цієї ситуації, якщо не "ловити по клубах" людей призовного віку?
То в нас не вистачає людей чи техніки?
Техніки - дуже не вистачає Людей - потрібно поповнювати місця тих, хто вже не з нами... (100500й раз кажу - тут термінаторів НЕМА!) Ну, і ще якийсь відсоток людей потрібно на нову техніку, яка хоч малими темпами, але збільшується.
sashaqbl написав:Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.
може ти і правий, оголосять на радбезі капітуляцію, а ракетами інтенсивно херачать, то просто тренуються, планів по знищенню України вже немає, можна розміновувати узбережжя, як чонгар
lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
Тому що: 1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем. 2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту. 3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні. 4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
Русько-японьска, і шо? Або ПСВ. Чим закінчилося для РІ?