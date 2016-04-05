lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
Тому що: 1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем. 2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту. 3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні. 4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
Ещё например Израиль и Индия не разоружали Украину, и не отправляли в рф ракеты из Украины для утилизации. Не лишали Украину ядерного статуса. И взамен не подписывали меморандум об обеспечении безопасности Ещё например Украина не меняла Конституцию записью "стремления в Индию или Израиль"
Как выше кто-то говорил: "партнёры в ответе перед теми, кого они приручили"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 лип, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн
пришли к выводу: - обмундировния , -аптечек, - еды точно нет и не будет
на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет
если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)
некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)
Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн
пришли к выводу: - обмундировния , -аптечек, - еды точно нет и не будет
на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет
если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)
некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)
sashaqbl написав:Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.
може ти і правий, оголосять на радбезі капітуляцію, а ракетами інтенсивно херачать, то просто тренуються, планів по знищенню України вже немає, можна розміновувати узбережжя, як чонгар
Яка капітуляція? Навіть Портніков із рострільними списками втік, бо кіна не буде. А м"ясо закінчилося з освобождєенієм 5% ЛНР. Ще ж є ДНР і не в мехаж.
Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.
на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн
пришли к выводу: - обмундировния , -аптечек, - еды точно нет и не будет
на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет
если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)
некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)
lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
Тому що: 1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем. 2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту. 3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні. 4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
Китай є гарантом Будапештського меиорандума і підримує територіальну цілістність України. Чому ми в Китаю не просимо/вимагаємо зброю і санкцій? Всі оці вищеперелічені пункти не ратифіковані жодним парламентом світу, як і Будапештський меморандум. Вони не мають юридичної сили, тому ми можемо тільки просити, а не вимагати, дякувати, а не звинувачувати. Це офіційно, а не офіційно можна жартувати про ковбасу і равликів, поки не звільнили.
lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
Тому що: 1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем. 2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту. 3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні. 4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
Ещё например Израиль и Индия не разоружали Украину, и не отправляли в рф ракеты из Украины для утилизации. Не лишали Украину ядерного статуса. И взамен не подписывали меморандум об обеспечении безопасности Ещё например Украина не меняла Конституцию записью "стремления в Индию или Израиль"
Как выше кто-то говорил: "партнёры в ответе перед теми, кого они приручили"
РФ также была в числе тех партнёров Почему нет претензий к РФ ? Которая развязала войну
А есть претензии к Европе и стремлению Украины в Европу ?
Ты перевернул всё с ног на голову. Это не Запад напал на Украину, положив болт на международные законы Это сделала РФ, но у тебя опять - кривляние