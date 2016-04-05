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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16581659166016611662>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:46

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?

Тому що:
1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем.
2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту.
3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні.
4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.

Ещё например Израиль и Индия не разоружали Украину, и не отправляли в рф ракеты из Украины для утилизации. Не лишали Украину ядерного статуса. И взамен не подписывали меморандум об обеспечении безопасности
Ещё например Украина не меняла Конституцию записью "стремления в Индию или Израиль"

Как выше кто-то говорил: "партнёры в ответе перед теми, кого они приручили"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 лип, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:47

  Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.

Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.


на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн

пришли к выводу:
- обмундировния ,
-аптечек,
- еды
точно нет и не будет

на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет

если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)

некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)

https://meduza.io/feature/2022/07/05/v- ... -partizany
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:51

  prodigy написав:
  Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.

Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.


на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн

пришли к выводу:
- обмундировния ,
-аптечек,
- еды
точно нет и не будет

на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет

если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)

некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)

https://meduza.io/feature/2022/07/05/v- ... -partizany

В Лугандонах много по лесам убежало? Львиная доля орков которые наступали на Сиверодонецк и Лисичанск - лугандоцы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:52

  Zebra написав:
  sashaqbl написав:Zebra це нелогічно. Він досі щосили намагався поставити економіку на військові рейки без оголошення військового стану. І на сьогодні чогось зібрали госдуру, яка потрібна для введення військового положення без юридичного його оголошення, і нафіг не потрбіна, щоб прямо ввести військове положення. Тому думаю, що нічого не буде.

може ти і правий, оголосять на радбезі капітуляцію, а ракетами інтенсивно херачать, то просто тренуються, планів по знищенню України вже немає, можна розміновувати узбережжя, як чонгар

Яка капітуляція?
Навіть Портніков із рострільними списками втік, бо кіна не буде.
А м"ясо закінчилося з освобождєенієм 5% ЛНР. Ще ж є ДНР і не в мехаж.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:55

  Zebra написав:
  prodigy написав:
  Zebra написав:Если сегодня Путин введет военное положение (уже созывается совбез), мобилизация как в ДНР/ЛНР может пройти по всей паРаше, и там уже в демократию никто не играет. В автозаки пакуют за просто вышел посмотреть, а на войну тем более.

Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.


на рассеи уже прикинули во сколько обойдется обуть/одеть/накормить и вооружить армию допустим дополнительно 1млн или даже 2млн

пришли к выводу:
- обмундировния ,
-аптечек,
- еды
точно нет и не будет

на счет АК47 и по 2 рожка к нему -проблем нет

если начнут паковать "молодежь" (от 18-45), то многие убегут в леса(до сентября погода позволяет прятаться)

некоторые пополнят армию партизан россии ( «Боевой организации анархо-коммунистов» (БОАК)

https://meduza.io/feature/2022/07/05/v- ... -partizany

В Лугандонах много по лесам убежало? Львиная доля орков которые наступали на Сиверодонецк и Лисичанск - лугандоцы.

Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:55

ИМХО, будет ответ на:
"Алексей Резников в своем интервью the times рассказал, что Зеленский приказал деоккупировать Юг."

Т.к. это включает в себя и Крым ...
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 лип, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:56

  Вкладчик1234 написав:ИМХО, будет ответ на:
"Алексей Резников в своем интервью the times рассказал, что Зеленский приказал деоккупировать Юг."

у вас в слові МПХ 3 помилки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:58

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?

Тому що:
1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем.
2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту.
3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні.
4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.

Китай є гарантом Будапештського меиорандума і підримує територіальну цілістність України. Чому ми в Китаю не просимо/вимагаємо зброю і санкцій?
Всі оці вищеперелічені пункти не ратифіковані жодним парламентом світу, як і Будапештський меморандум. Вони не мають юридичної сили, тому ми можемо тільки просити, а не вимагати, дякувати, а не звинувачувати. Це офіційно, а не офіційно можна жартувати про ковбасу і равликів, поки не звільнили.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:58

  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?

Тому що:
1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем.
2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту.
3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні.
4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.

Ещё например Израиль и Индия не разоружали Украину, и не отправляли в рф ракеты из Украины для утилизации. Не лишали Украину ядерного статуса. И взамен не подписывали меморандум об обеспечении безопасности
Ещё например Украина не меняла Конституцию записью "стремления в Индию или Израиль"

Как выше кто-то говорил: "партнёры в ответе перед теми, кого они приручили"

РФ также была в числе тех партнёров
Почему нет претензий к РФ ? Которая развязала войну

А есть претензии к Европе и стремлению Украины в Европу ?

Ты перевернул всё с ног на голову. Это не Запад напал на Украину, положив болт на международные законы
Это сделала РФ, но у тебя опять - кривляние
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:03

  lapay написав:Всі оці вищеперелічені пункти не ратифіковані жодним парламентом світу, як і Будапештський меморандум. Вони не мають юридичної сили, тому ми можемо тільки просити, а не вимагати

А на каком основании Украина разоружилась?
Вкладчик1234
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