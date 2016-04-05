Найбільший пік втрат ЗСУ був у травні - Резніков назвав період, коли українська армія зазнала найбільших втратНайбільший пік втрат ЗСУ був у травніфото: скріншот із відеоСитуацію на фронті змінила поява на озброєнні ЗСУ артилерії 155-го калібруПік втрат у лавах Збройних Сил України під час повномасштабної війни припав на травень – тоді за день могло бути до 100 загиблих та 300-400 поранених. Однак після появи на озброєнні ЗСУ артилерії 155-го калібру ситуація змінилася, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.Резніков сказав, що у нього є дані про втрати у лавах ЗСУ, але він не стане їх оприлюднити, «щоб не дарувати ворогові деталі». Проте міністр запевняє – втрати у лавах української армії значно відрізняються від «величезних втрат» ворога.«Найбільший пік наших втрат був у травні. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку – вони використовували до 1000 артилерійських снарядів на годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні місяці дійсно до 100 хлопців і дівчат, на жаль, гинули, і до 300-400 було поранено», – сказав міністр.Однак незабаром, за його словами, картина поступово почала змінюватися завдяки зброї 155 калібру – з'явилися гаубиці М777, потім М109, «Цезарі», Panzerhaubitze та інше. Це «конкретно змінило ситуацію», сказав міністр.Зараз же, зазначив Резніков, приїхали HIMARS, що «починає змінювати картину бою дуже суттєво», оскільки ЗСУ дуже точно влучають у склади та командні пункти окупантів.«Я вже не говорю про Чорне море. Деокупація острова Зміїний – це аж ніяк не акт доброї волі, вони накивали п'ятами звідти», – додав міністр.Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню.