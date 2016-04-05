flyman написав:Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?
Якщо Путін дасть команду примусово гребсти усіх алкоголіків по всій федерастії, то вистачить і на більше. Якщо брати місяць до місяця, то фронт фактично рухається, і можна скільки завгодно казати, що рашці пістець, але оборонна промисловість там працює і снаряди підвозить.
На жаль так(( А то мені зразу ніяк в голові не вкладалось, коли по нас п'ятьох і нашій автівці випустили 30+ мін! Я думав - ну нах їм якихось 5 чел так полотно накривати і автівку(це ж не САУшка!) А мені потім пояснив офіцер: 1. Орки здогадувались, що прості солдати там не будуть їздити, а швидше за все - це бойовий розрахунок...(а це вже цінно, так як навчити нових людей - потрібен час) 2. В орків є докуя боєприпасів і вони не шкодують їх!
Найбільший пік втрат ЗСУ був у травні - Резніков назвав період, коли українська армія зазнала найбільших втрат Найбільший пік втрат ЗСУ був у травні фото: скріншот із відео
Ситуацію на фронті змінила поява на озброєнні ЗСУ артилерії 155-го калібру
Пік втрат у лавах Збройних Сил України під час повномасштабної війни припав на травень – тоді за день могло бути до 100 загиблих та 300-400 поранених. Однак після появи на озброєнні ЗСУ артилерії 155-го калібру ситуація змінилася, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.
Резніков сказав, що у нього є дані про втрати у лавах ЗСУ, але він не стане їх оприлюднити, «щоб не дарувати ворогові деталі». Проте міністр запевняє – втрати у лавах української армії значно відрізняються від «величезних втрат» ворога.
«Найбільший пік наших втрат був у травні. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку – вони використовували до 1000 артилерійських снарядів на годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні місяці дійсно до 100 хлопців і дівчат, на жаль, гинули, і до 300-400 було поранено», – сказав міністр.
Однак незабаром, за його словами, картина поступово почала змінюватися завдяки зброї 155 калібру – з'явилися гаубиці М777, потім М109, «Цезарі», Panzerhaubitze та інше. Це «конкретно змінило ситуацію», сказав міністр.
Зараз же, зазначив Резніков, приїхали HIMARS, що «починає змінювати картину бою дуже суттєво», оскільки ЗСУ дуже точно влучають у склади та командні пункти окупантів.
«Я вже не говорю про Чорне море. Деокупація острова Зміїний – це аж ніяк не акт доброї волі, вони накивали п'ятами звідти», – додав міністр.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню. https://glavcom.ua/country/incidents/re ... 60830.html
Генштаб Збройних сил України має дані, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту.
budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
1 Мої опоненти так і не привали а - прикладів коли тіла привозили за 1200 км без Свідоцтва про смерть б - нормативних документів, які б дозволяли робити подібні переміщення. 2 Ви також в своєму повідомленні нічого не привели... Якщо Ваші знайомі з Луганського напрямку перевозили тіла в Запоріжську область - то погоджусь що Свідоцтво про смерть їм виписували в Запоріжжі( бо Луганськ/Лисичанськ - окуповані) Але не погоджусь що з Луганського напрямку тіла везли в Ужгород/Львів/Тернопіль/Київ/ІваноФранківськ/Рівне/Луцьк - без Свідоцтва
budivelnik написав:Якщо Ваші знайомі з Луганського напрямку перевозили тіла в Запоріжську область
Мої знайомі тіла не перевозили. Але озвучували цифри втрат в своїх батальйонах. Я не хочу їх тут приводити. Але цифри +/- збігаютсья з тим, що говорять Ваші опоненти, і зовсім не сходяться з тим, що говорите Ви.
budivelnik написав:Я на відміну від вірюючих на слово... Завжди перевіряю все що можна у відкритих джерелах..або з перших вуст Тому перш ніж стверджувати , спитався в командира взводу який привіз з лінії фронту чотирьох 200, двох з Львова і двох з області - хто виписував свідоцтва.. і де їх поховали
Мені теж можете не вірити на слово. Але з мого спілкування з військовими з Луганського напрямку, я більше схильний вірити Вашим опонентам, ніж Вашим розрахункам.
1 Мої опоненти так і не привали а - прикладів коли тіла привозили за 1200 км без Свідоцтва про смерть б - нормативних документів, які б дозволяли робити подібні переміщення. 2 Ви також в своєму повідомленні нічого не привели... Якщо Ваші знайомі з Луганського напрямку перевозили тіла в Запоріжську область - то погоджусь що Свідоцтво про смерть їм виписували в Запоріжжі( бо Луганськ/Лисичанськ - окуповані) Але не погоджусь що з Луганського напрямку тіла везли в Ужгород/Львів/Тернопіль/Київ/ІваноФранківськ/Рівне/Луцьк - без Свідоцтва
пальцем в небо! после "будивельник всегда прав", это уже диагноз - спорить безполезно! не стоит тратить время, там умножить/поделить на болезнь в голове и все сходится. лучше бы своим магазином занимался и обсуждением зарплат сотрудников. ставьте в игнор и не тратьте время, очень сложный пациент.