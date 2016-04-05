Успіх написав:А то мені зразу ніяк в голові не вкладалось, коли по нас п'ятьох і нашій автівці випустили 30+ мін!
частіше виходь в інтернет...швидше демаскуєш друзів-більше прилетить-сильніше здивуєшся-ще частіше вийдеш в інтернет щоб розсказати що ти не термінатор-в кінці кінців присипе... Якщо тебе - то хоч будеш знати хто винен а в чому вина тих хто на відміну від тебе інформаційну гігієну витримує, але змушений знаходитись поряд з таким інтернет залежним примітивом? Не Дай Бог вони загинуть -а ти виживеш - їх Вдовам як в очі подивишся? а дітям?
budivelnik написав:А от як пояснити москвичу-мажору що він свій наркоклуб повинен поміняти на окоп в ОРДЛО
детский сад, объяснять что крыса слетела с катушек и сво планировали через ж0пу? у власти рф для народа уже 4е объяснение целей сво, то денацификация и демилитаризация всей Украины, сейчас освобождение бомбаса, к осени скажут что в гости заходили и никого убивать не планировали.
Где вы видели чтобы рабам что то объясняли. Людей ставят в жесткие рамки, на гражданке все напуганы об этом даже думать, а на войне несогласных задающих лишние вопросы и свои замочить могут, кто там будет разбираться, одним ванькой больше одним меньше. Главное их туда загнать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Так, речь идет о "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", MediaPost, "Женщине с косой" и других телеграмм-каналах, список которых время от времени дополняется. В заявлении также отмечается, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах
PS. Картинку списка каналов, почему-то приложить не могу
flyman написав:Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?
Якщо Путін дасть команду примусово гребсти усіх алкоголіків по всій федерастії, то вистачить і на більше. Якщо брати місяць до місяця, то фронт фактично рухається, і можна скільки завгодно казати, що рашці пістець, але оборонна промисловість там працює і снаряди підвозить.
Так у і нас назбирають біля ігрових залах, в АТБ подібних.
Slon_Nosov написав: пальцем в небо! после "будивельник всегда прав", это уже диагноз - спорить безполезно! не стоит тратить время, там умножить/поделить на болезнь в голове и все сходится. лучше бы своим магазином занимался и обсуждением зарплат сотрудников. ставьте в игнор и не тратьте время, очень сложный пациент.