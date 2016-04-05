RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1659166016611662
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:50

  Zebra написав:В Лугандонах много по лесам убежало? Львиная доля орков которые наступали на Сиверодонецк и Лисичанск - лугандоцы.
Якраз ті хто в ОРДЛО 8 років..ті вже ідейні...вони захищали свою область...
А от як пояснити москвичу-мажору що він свій наркоклуб повинен поміняти на окоп в ОРДЛО ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 25813
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А то мені зразу ніяк в голові не вкладалось, коли по нас п'ятьох і нашій автівці випустили 30+ мін!
частіше виходь в інтернет...швидше демаскуєш друзів-більше прилетить-сильніше здивуєшся-ще частіше вийдеш в інтернет щоб розсказати що ти не термінатор-в кінці кінців присипе...
Якщо тебе - то хоч будеш знати хто винен
а в чому вина тих хто на відміну від тебе інформаційну гігієну витримує, але змушений знаходитись поряд з таким інтернет залежним примітивом?
Не Дай Бог вони загинуть -а ти виживеш - їх Вдовам як в очі подивишся? а дітям?
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 25813
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Венгрия подготовила сценарии на случай, если война в Украине дойдет до Закарпатья – МИД
"Мы также подготовили сценарии на случай войны [на Закарпатье], и вывод венгерских военных из охраны границы частично является частью этого", — заявил Сийярто

У этих уже в головах война на Закарпатье и они ... отводят своих военных, отдавая Закарпатье РФ

Или они готовы слиться в едином порыве с РФ ?
Но это чисто моё предположение
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:56

  budivelnik написав:А от як пояснити москвичу-мажору що він свій наркоклуб повинен поміняти на окоп в ОРДЛО
детский сад, объяснять что крыса слетела с катушек и сво планировали через ж0пу? у власти рф для народа уже 4е объяснение целей сво, то денацификация и демилитаризация всей Украины, сейчас освобождение бомбаса, к осени скажут что в гости заходили и никого убивать не планировали.

Где вы видели чтобы рабам что то объясняли. Людей ставят в жесткие рамки, на гражданке все напуганы об этом даже думать, а на войне несогласных задающих лишние вопросы и свои замочить могут, кто там будет разбираться, одним ванькой больше одним меньше. Главное их туда загнать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 лип, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13871
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Или они готовы слиться в едином порыве с РФ ?

мадяри тільки укр.владу повчати знають, а якщо припече то здадуть Закарпаття разом з етнічними угорцями за 5 хв, навіть не пікнуть проти рф
Letusrock
 
Повідомлень: 84
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Напомню, если кто забыл

Представлен список из 100 "украинских" каналов в Telegram, курируемых РФ
Так, речь идет о "Легетимном", "Сплетнице", "Картеле", "Резиденте", "Наблюдателе", MediaPost, "Женщине с косой" и других телеграмм-каналах, список которых время от времени дополняется. В заявлении также отмечается, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах


PS. Картинку списка каналов, почему-то приложить не могу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6933
З нами з: 31.08.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:06

  lapay написав:
  flyman написав:Навіть Портніков із рострільними списками втік, бо кіна не буде.

Портнов. Портнов руській фашист, Портніков жидо-бандерівський нацист. Нагадаю, що в нас війна фашистів з нацистами. :)

У вас. Що то, що то.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29172
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:07

  Zebra написав:
  flyman написав:Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?

Якщо Путін дасть команду примусово гребсти усіх алкоголіків по всій федерастії, то вистачить і на більше. Якщо брати місяць до місяця, то фронт фактично рухається, і можна скільки завгодно казати, що рашці пістець, але оборонна промисловість там працює і снаряди підвозить.

Так у і нас назбирають біля ігрових залах, в АТБ подібних.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29172
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:11

будивельник всегда прав

  Slon_Nosov написав:
пальцем в небо!
после "будивельник всегда прав", это уже диагноз - спорить безполезно! не стоит тратить время, там умножить/поделить на болезнь в голове и все сходится. лучше бы своим магазином занимался и обсуждением зарплат сотрудников. ставьте в игнор и не тратьте время, очень сложный пациент.

А Рєзніков? Чи то другий будівельник?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5459301#p5459301
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29172
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так у і нас назбирають біля ігрових залах, в АТБ подібних.

так, але у нас алкоголиків в 10-20 разів менше
Letusrock
 
Повідомлень: 84
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1659166016611662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 456948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (364)
15.07.2022 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.