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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1661166216631664>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:20

  fler написав:Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны.
После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями.
Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение…

Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж? :roll:


Ну що, як там Ваєнний Експерт Жданов, як А-50?
Натякну, що А-50 чергує там практично регулярно, і чергував ще до вторгнення, це його стандартна позиція.

Жданов - звичайний полкан у відставці, багато читає новин і любить будувати різні теорії-припущення, тому його в ефіри і тягають.
Іноді щось влучно вгадує, частіше ні.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:24

  zerocool написав:Ну що, як там Ваєнний Експерт Жданов, як А-50?

сьогодні послухаємо :)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:27

  budivelnik написав:
  Zebra написав:В Лугандонах много по лесам убежало? Львиная доля орков которые наступали на Сиверодонецк и Лисичанск - лугандоцы.
Якраз ті хто в ОРДЛО 8 років..ті вже ідейні...вони захищали свою область
Ви на донбасі були?
там нема ані лісів (крім +/- 10 км увздовж заплави Сіверського Донця ),
і тим більш вже давно нема "ідейних" донбаситів (кажуть, при Сталіні ще були)
Ідея однісінька: "кто начальник тот и прав".

Й щоб хоч приблизно знати, що й як там з мобілізацією, потрібно там жити зараз й працювати у якомусь їхньому гестапо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 15 лип, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:30

  Letusrock написав:
  flyman написав:Так у і нас назбирають біля ігрових залах, в АТБ подібних.

так, але у нас алкоголиків в 10-20 разів менше

уставших виборців за Зе 73%, мало?
flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:33

Навіщо взагалі обговорювати різні фантомні Мобілізації?

Це війна техніки, тактики та стратегії. М'ясо вже давно нічого не вирішує, людей з обох боків у надлишку. Мобілізують стільки, скільки треба для техніки/озброєння що є. Це, до речі, і нас стосується.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:35

  ScaryBee написав:
  zerocool написав:Ну що, як там Ваєнний Експерт Жданов, як А-50?

сьогодні послухаємо :)

у ньго й свій особистий ютюбканал є :
https://m.youtube.com/c/%D0%9E%D0%BB%D0 ... %B2/videos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:37

  Zebra написав:
Против многомиллионной армии мяса никаких Химарсов не хватит.


Прямо так і уявляю собі, один Хімарс проти мільйона із мосінками, оце сюжеееет.

Мільйон м'яса до фарша є багато способів перемолоти, думаю найдешевше кулеметними точками. І багато 4К камер навколо, продамо потім футаж у фільми про зомбі.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Видавати повістки у вигляді покарання – «повна дурість», – міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

«Іноді це робиться як покарання за щось – наприклад, порушення швидкісного режиму – я точно проти цього. Я вважаю, що це дурість повна, тому що служити країні та захищати країну – це точно не повинно бути покаранням», – зазначив голова Міноборони.

І нагадав, що порядок денний не означає автоматичний призов до армії, а є запрошенням до центру комплектації для уточнення поточного статусу призовника.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:52

  lapay написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?

Тому що:
1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем.
2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту.
3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні.
4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.

Китай є гарантом Будапештського меиорандума і підримує територіальну цілістність України. Чому ми в Китаю не просимо/вимагаємо зброю і санкцій?
Всі оці вищеперелічені пункти не ратифіковані жодним парламентом світу, як і Будапештський меморандум. Вони не мають юридичної сили, тому ми можемо тільки просити, а не вимагати, дякувати, а не звинувачувати. Це офіційно, а не офіційно можна жартувати про ковбасу і равликів, поки не звільнили.

Вам по кожній країні світу розписувати чи як?
Китай в тій чи іншій мірі позиціонується як друг РФ. Він як мінімум виступає як суперник США. Тому які до нього можуть бути просьби/вимоги? Головне щоб РФ сильно не помагав і санкції помаленьку виконував. Що він і робить.

І заблудьте на кінець про той Будапештський меморандум. Україну надули, але вона сама винувата. Більшість українців(80%) не припускали можливості війни з РФ в 1994 році, тому і віддали зброю добровільно-примусово. То хто їм винуватий? США? Англія? Франція?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 лип, 2022 16:03, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 15:59

  alfredhaos написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.

Ми купляли(і купляємо) російський газ. І пальне значною мірою з російської нафти. І транспортуємо російський газ в Європу.

И импортировали э/э с бульбаленда. Спонсировали чужих, чтобы своим олигархам меньше досталось :lol:

яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)
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