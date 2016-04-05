fler написав:Военный эксперт Олег Жданов в интервью сказал, что в то время, как вчера во время конференции о зерне дали масштабную тревогу по всей Украине, в небо над Беларусью взлетел разведывательный борт А-50, который словно лампочки от гирлянды засёк все наши локаторы от ПВО, собрал координаты и спустя сутки их обработки – выдаст месторасположение нашей обороны. После этого вероятны ракетные удары с четко сформированными целями. Правда после Жданов отметил, что это всего лишь его предположение…
Що це за муйня? Що мав на увазі цей експерт Ж?
Ну що, як там Ваєнний Експерт Жданов, як А-50? Натякну, що А-50 чергує там практично регулярно, і чергував ще до вторгнення, це його стандартна позиція.
Жданов - звичайний полкан у відставці, багато читає новин і любить будувати різні теорії-припущення, тому його в ефіри і тягають. Іноді щось влучно вгадує, частіше ні.
Zebra написав:В Лугандонах много по лесам убежало? Львиная доля орков которые наступали на Сиверодонецк и Лисичанск - лугандоцы.
Якраз ті хто в ОРДЛО 8 років..ті вже ідейні...вони захищали свою область
Ви на донбасі були? там нема ані лісів (крім +/- 10 км увздовж заплави Сіверського Донця ), і тим більш вже давно нема "ідейних" донбаситів (кажуть, при Сталіні ще були) Ідея однісінька: "кто начальник тот и прав".
Й щоб хоч приблизно знати, що й як там з мобілізацією, потрібно там жити зараз й працювати у якомусь їхньому гестапо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 15 лип, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Видавати повістки у вигляді покарання – «повна дурість», – міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.
«Іноді це робиться як покарання за щось – наприклад, порушення швидкісного режиму – я точно проти цього. Я вважаю, що це дурість повна, тому що служити країні та захищати країну – це точно не повинно бути покаранням», – зазначив голова Міноборони.
І нагадав, що порядок денний не означає автоматичний призов до армії, а є запрошенням до центру комплектації для уточнення поточного статусу призовника.
lapay написав:Взагалі не розумію претензій до Заходу, в тому числі дл Німеччини. Вони нам нічого не винні. Чому до Ізраїлю нема претензій, чи до Індії?
Тому що: 1. Ізраїль чи Індія не декларують що вони наші друзі і підтримують Україну усім серцем. 2. Ізраїль чи Індія не платять 15 лярдів за газ/нафту. 3. Ізраїль не має таких фінансових і воєнних можливостей для допомоги Україні. 4 Індія далеко. Їй має бути фіолетово. Головне не помагати РФ.
Китай є гарантом Будапештського меиорандума і підримує територіальну цілістність України. Чому ми в Китаю не просимо/вимагаємо зброю і санкцій? Всі оці вищеперелічені пункти не ратифіковані жодним парламентом світу, як і Будапештський меморандум. Вони не мають юридичної сили, тому ми можемо тільки просити, а не вимагати, дякувати, а не звинувачувати. Це офіційно, а не офіційно можна жартувати про ковбасу і равликів, поки не звільнили.
Вам по кожній країні світу розписувати чи як? Китай в тій чи іншій мірі позиціонується як друг РФ. Він як мінімум виступає як суперник США. Тому які до нього можуть бути просьби/вимоги? Головне щоб РФ сильно не помагав і санкції помаленьку виконував. Що він і робить.
І заблудьте на кінець про той Будапештський меморандум. Україну надули, але вона сама винувата. Більшість українців(80%) не припускали можливості війни з РФ в 1994 році, тому і віддали зброю добровільно-примусово. То хто їм винуватий? США? Англія? Франція?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 15 лип, 2022 16:03, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Ми можемо фізично купляти і американський газ. Без проблем. Просто ми будемо платити більше і все! Для усіх інших учасників ринку(включаючи РФ) нічого не зміниться.
Ми купляли(і купляємо) російський газ. І пальне значною мірою з російської нафти. І транспортуємо російський газ в Європу.
И импортировали э/э с бульбаленда. Спонсировали чужих, чтобы своим олигархам меньше досталось
яких своїх? пірдаша газ - це наш? обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)