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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:21
питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой
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Son of Sun
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28
Son of Sun написав:
яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)
Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
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alfredhaos
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:40
Son of Sun написав:
питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой
После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле".
Это когда с 24 НПЗ - ......
Вклали стільки, що й досі гроші шукають.
До речі, не тільки Привата.
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Kudrjavuy
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