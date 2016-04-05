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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1661166216631664
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:10

  Son of Sun написав:
  alfredhaos написав:
  sashaqbl написав:Ми купляли(і купляємо) російський газ. І пальне значною мірою з російської нафти. І транспортуємо російський газ в Європу.

И импортировали э/э с бульбаленда. Спонсировали чужих, чтобы своим олигархам меньше досталось :lol:

яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)

:?:
https://bastion.tv/vstanovleno-firmi-ko ... oyu_n48242
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:21


питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28

  Son of Sun написав:яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)

Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:40

  Son of Sun написав:

питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой

После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле".
Это когда с 24 НПЗ - ......
Вклали стільки, що й досі гроші шукають.
До речі, не тільки Привата.
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