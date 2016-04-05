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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1661166216631664
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28

  Son of Sun написав:яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)

Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:40

  Son of Sun написав:

питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой

После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле".
Это когда с 24 НПЗ - ......
Вклали стільки, що й досі гроші шукають.
До речі, не тільки Привата.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:58

А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:11

  Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?

РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:29

  Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?

Наш колега budivelnik, от буває таке, каже діло
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно

Перемир'я ж не по всій лінії фронта, а тільки на Півдні, щоб ми Херсон не взяли. Ну це все фантазії, але очевидно, що вони щось отримають натомість.
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