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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28
Son of Sun написав:
яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)
Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:40
Son of Sun написав:
питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой
После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле".
Это когда с 24 НПЗ - ......
Вклали стільки, що й досі гроші шукають.
До речі, не тільки Привата.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:58
А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
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Hotab
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:11
Hotab написав:
А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно
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cohan
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:29
Hotab написав:
А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
Наш колега budivelnik
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:37
cohan написав:
РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно
Перемир'я ж не по всій лінії фронта, а тільки на Півдні, щоб ми Херсон не взяли. Ну це все фантазії, але очевидно, що вони щось отримають натомість.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:07
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