Son of Sun написав:яких своїх? пірдаша газ - це наш? обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)
Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой
После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле". Это когда с 24 НПЗ - ...... Вклали стільки, що й досі гроші шукають. До речі, не тільки Привата.
А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) . Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. ))) Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) . Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. ))) Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно
Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) . Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. ))) Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
Читал сегодня городской чат в Телеграме одного из городов, оккупированных еще в 2014: С.Ф. -Всем привет С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить? К. -Можно, но не всем С.Ф. -Россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет
Не все еще потеряно на тех территориях, остались и вменяемые. *к сожалению, в виде скриншота полностью диалог не получилось, поскольку между вопросами и ответами были посты по другой теме и растянулось на три страницы
где эти ванги которые ванговали на 15.07 что то особенное?
Вчера Путин подписал сто с лишним законов. По ним в экономике фактически вводится военное положение.
Правительство может в любой момент применять меры принуждения к любому субъекту экономической деятельности, работники могут быть в принудительном порядке переведены на постоянный рабочий режим с минимальным количеством дней для отдыха. Для карательной машины разрешено в предельно упрощенном порядке трактовать понятия «измена» по отношению к неограниченному кругу лиц по практически любым мотивам.
В общем-то, ничего особенного не произошло, если говорить откровенно. Режим уже не в состоянии функционировать иначе, чем в мобилизационном режиме, так как террор становится единственным методом управления.
Ранее террор применялся в рамках существующей правовой системы, которая, будем прямо — и без того была за гранью любого понятия о законности. Тем не менее, какие-то процедуры еще существовали. Сегодня решено от них отказаться, так как ресурса системы для ужесточения террора и соблюдения норм и правил уже нет. Нужно выбирать что-то одно, и неудивительно, что нормы и правила идут лесом.
Проблем в данном случае ровно две. Террор — мероприятие не только затратное, но и имеющее критическую уязвимость. Он должен всегда расширяться и увеличиваться. То есть — его «ресурсоёмкость» должна непрерывно возрастать. В условиях, когда фактически идет война (я имею в виду не происходящее на Украине — это частный случай общего состояния дел, а общее состояние системы, которая воюет со всеми — с народом, с самой системой, с внешними угрозами. Война стала единственным способом существования режима), в общем, это сам по себе крайне затратный процесс. В условиях, когда ресурс системы исчерпан, находить дополнительный ресурс на террористическое управление можно только одним способом — упрощая систему, упрощая управление системой, сводя его к примитивным текущим рефлексам. В этом случае высвобождается ресурс за счет отказа от любой сложной деятельности. Он-то и идет для поддержания насилия и террора. Но в том и проблема, что это разовый механизм. Этот ресурс конечен и не слишком велик.
Вторая проблема — административная система не в состоянии исполнять процедуры сколь-либо регулярного управления. Управление переводится в рефлексирующий вид. Любая проектная деятельность в условиях хаотического террора и насилия всех по отношению ко всем теряет рациональный смысл. Поэтому новая порция законов лишь фиксирует то, что и так произошло на практике.
Поэтому и неудивительны эти законы — они строго в рамках той парадигмы, которая сейчас определяет существование режима. Он в агонии, он конвульсирует, он убивает всех, на кого эти конвульсии попадают. Без разбора.
«Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы» — Марк Туллий Цицерон. Всё уже было до нас, всё уже сказано до нас. И мы точно так же пройдем этот путь до краха бьющейся в агонии обанкротившейся системы. Ничего необычного в происходящем нет.
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг Навіть дрів не залишили
Итить-колыхать. Дороги вам не нравятся? Конечно, Украине дороги, которые хоть как-то напоминают европейские не нужны. Нужны такие как на московии. Так чтобы не скучно было менять ходовую каждые полгода. На ветке обвалистов у бетонооптимистов неудержная поллюция на концептуальные новострои "Как в Европе". А дороги - да хер с ними. Мы-ж войну ждем. Год ждали, два, семь. И дороги раздолбанные нас бесили - "нихера дороги не делают!". И тут начали дороги делать. И опять нам не угодить. Не делаешь дороги - плохо. Делаешь дороги - опять плохо. "Ваша Галя балувана"