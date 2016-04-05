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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1662166316641665>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:28

  Son of Sun написав:яких своїх? пірдаша газ - це наш?
обленерго: Костянтин Григоришин, Рінат Ахметов, VS Energy, Ігор Коломойський. хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку? всі тягнули з бюджету на вілли в Женеві (2, 4) або дивідентами на рп-цію (1, 3)

Лучше тогда было платить ахметову, нежели бульбашам, с территории которых летят ракеты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:40

  Son of Sun написав:

питання: хто з них, вкладав в розвиток внутрішнього ринку, інвестував? в списку є і коломой

После Ефим Леонидовича Звягильского(продажа всей нефти с Украины дяде, затем лыжи на историческую родину) - там одно "не паханное поле".
Это когда с 24 НПЗ - ......
Вклали стільки, що й досі гроші шукають.
До речі, не тільки Привата.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:58

А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:11

  Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?

РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:29

  Hotab написав:А тут старий сценарій: не згодний з будівельником - значить ти дурний)) .
Довго ж вам довелось його "розминати", поки він не скотився до звичної поведінки. Зазвичай відра фекалій він ллє на голови опонентам набагато швидше. )))
Що там по зерновим перемовинам? Вже є інфа? Не буде хоч перемир'я якогось непотрібного?

Наш колега budivelnik, от буває таке, каже діло
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно

Перемир'я ж не по всій лінії фронта, а тільки на Півдні, щоб ми Херсон не взяли. Ну це все фантазії, але очевидно, що вони щось отримають натомість.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:18

  lapay написав:
  cohan написав:РФ ждут, перемирие будет, оно ж нам нужнее, может техники подвезут аккуратно

Перемир'я ж не по всій лінії фронта, а тільки на Півдні, щоб ми Херсон не взяли. Ну це все фантазії, але очевидно, що вони щось отримають натомість.

Так наче ж рашці за це блокування Калинінграду знімуть.

А перемир'я вони запросто закінчать, коли схочуть, під привідом, що техніка перевозилася.
Контроль здійснюватиме Туреччина. Хоча, уявіть, рашка висуває умову -- вона повинна контролювати вантажі))

Але там ще ж нема остаточної домовленості.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читал сегодня городской чат в Телеграме одного из городов, оккупированных еще в 2014:
С.Ф. -Всем привет
С.Ф. -Паспорт ЛНР как можно оформить?
К. -Можно, но не всем
С.Ф. -Россиянам можно? Я из рф, собираюсь тут остаться после спецоперации
Г. -Так тогда паспорт не надо. На табличке все указано будет

:D :D Не все еще потеряно на тех территориях, остались и вменяемые.
*к сожалению, в виде скриншота полностью диалог не получилось, поскольку между вопросами и ответами были посты по другой теме и растянулось на три страницы
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:38

где эти ванги которые ванговали на 15.07 что то особенное?

​Вчера Путин подписал сто с лишним законов. По ним в экономике фактически вводится военное положение.

Правительство может в любой момент применять меры принуждения к любому субъекту экономической деятельности, работники могут быть в принудительном порядке переведены на постоянный рабочий режим с минимальным количеством дней для отдыха. Для карательной машины разрешено в предельно упрощенном порядке трактовать понятия «измена» по отношению к неограниченному кругу лиц по практически любым мотивам.

В общем-то, ничего особенного не произошло, если говорить откровенно. Режим уже не в состоянии функционировать иначе, чем в мобилизационном режиме, так как террор становится единственным методом управления.

Ранее террор применялся в рамках существующей правовой системы, которая, будем прямо — и без того была за гранью любого понятия о законности. Тем не менее, какие-то процедуры еще существовали. Сегодня решено от них отказаться, так как ресурса системы для ужесточения террора и соблюдения норм и правил уже нет. Нужно выбирать что-то одно, и неудивительно, что нормы и правила идут лесом.

Проблем в данном случае ровно две. Террор — мероприятие не только затратное, но и имеющее критическую уязвимость. Он должен всегда расширяться и увеличиваться. То есть — его «ресурсоёмкость» должна непрерывно возрастать. В условиях, когда фактически идет война (я имею в виду не происходящее на Украине — это частный случай общего состояния дел, а общее состояние системы, которая воюет со всеми — с народом, с самой системой, с внешними угрозами. Война стала единственным способом существования режима), в общем, это сам по себе крайне затратный процесс. В условиях, когда ресурс системы исчерпан, находить дополнительный ресурс на террористическое управление можно только одним способом — упрощая систему, упрощая управление системой, сводя его к примитивным текущим рефлексам. В этом случае высвобождается ресурс за счет отказа от любой сложной деятельности. Он-то и идет для поддержания насилия и террора. Но в том и проблема, что это разовый механизм. Этот ресурс конечен и не слишком велик.

Вторая проблема — административная система не в состоянии исполнять процедуры сколь-либо регулярного управления. Управление переводится в рефлексирующий вид. Любая проектная деятельность в условиях хаотического террора и насилия всех по отношению ко всем теряет рациональный смысл. Поэтому новая порция законов лишь фиксирует то, что и так произошло на практике.

Поэтому и неудивительны эти законы — они строго в рамках той парадигмы, которая сейчас определяет существование режима. Он в агонии, он конвульсирует, он убивает всех, на кого эти конвульсии попадают. Без разбора.

«Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы» — Марк Туллий Цицерон. Всё уже было до нас, всё уже сказано до нас. И мы точно так же пройдем этот путь до краха бьющейся в агонии обанкротившейся системы. Ничего необычного в происходящем нет.

Анатолий Несмиян

https://t.me/veraafanasyeva/19361
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:50

  Мизантрóп написав:
  lapay написав:до війни він не готовувся
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг :roll:
Навіть дрів не залишили :D


Итить-колыхать.
Дороги вам не нравятся?
Конечно, Украине дороги, которые хоть как-то напоминают европейские не нужны.
Нужны такие как на московии. Так чтобы не скучно было менять ходовую каждые полгода.
На ветке обвалистов у бетонооптимистов неудержная поллюция на концептуальные новострои "Как в Европе". А дороги - да хер с ними. Мы-ж войну ждем. Год ждали, два, семь. И дороги раздолбанные нас бесили - "нихера дороги не делают!".
И тут начали дороги делать.
И опять нам не угодить.
Не делаешь дороги - плохо.
Делаешь дороги - опять плохо.
"Ваша Галя балувана"
rjkz
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