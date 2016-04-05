В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф