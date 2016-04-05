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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1662166316641665
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:54

  mephala написав:
  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо вкрав то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.


Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное.
Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно.
Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:54

  vitaliian написав:где эти ванги которые ванговали на 15.07 что то особенное?

Зараз затихли, а потім ще багато разів повернуться.

А раптом путін почне воювати по-настаящєму, він же ще не починав?

Оголосить мобілізацію, дістане десь Спис Долі, здійснить жест доброї волі?
Ой страшно)
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:17

В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.

По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.

Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф

https://t.me/anatoly_nesmiyan/3741.
напомню кто не в курсе сокращение добычи газа это сложный и дорогостоящий процесс, скважина не бутылка, пробкой не заткнешь. Нужны работы по консервации.
vitaliian
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