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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1663166416651666>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:54

  mephala написав:
  Хомякоид написав:
  mephala написав:
смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии
"Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"


Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо вкрав то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.


Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное.
Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно.
Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:54

  vitaliian написав:где эти ванги которые ванговали на 15.07 что то особенное?

Зараз затихли, а потім ще багато разів повернуться.

А раптом путін почне воювати по-настаящєму, він же ще не починав?

Оголосить мобілізацію, дістане десь Спис Долі, здійснить жест доброї волі?
Ой страшно)
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:17

В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.

По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.

Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф

https://t.me/anatoly_nesmiyan/3741.
напомню (или кто не в курсе) сокращение добычи газа это сложный и дорогостоящий процесс, скважина не бутылка, пробкой не заткнешь. Нужны работы по консервации. Это к вопросу о том сколько лет "готова" воевать рф в текущих реалиях.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 19:58

  vitaliian написав:
В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.

По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.

Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф

https://t.me/anatoly_nesmiyan/3741.
напомню (или кто не в курсе) сокращение добычи газа это сложный и дорогостоящий процесс, скважина не бутылка, пробкой не заткнешь. Нужны работы по консервации. Это к вопросу о том сколько лет "готова" воевать рф в текущих реалиях.

Газ прекрасно горить. Які проблеми?
Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде

А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:09

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде

А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?


Спочатку під тиском нафта бє з під землі,
потім коли тиск падає закачують якісь рідини, щоб підняти тиск.
Це документалка так подає, ні в якому разі не спецаліст.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:20

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

М270 вже в Україні
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:32

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде

А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?

Колись йшла напором, зараз таких родовищ мізер. Це в РФ. В СА по-моєму йде напором.
Добувають і іншим способом - закачують в пласт воду, яка витісняє нафту.

Цього ніхто не знає. Ринок нафти унікальний і непередбачуваний. Чинників море. Волатильність величезна. Все це напевно через те що там крутяться величезні гроші.
Ні, така проста логіка на цьому ринку не працює. Там все реально дуже складно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Газ прекрасно горить. Які проблеми?
Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде.

проблема в тому. що спалюють супутній газ при добичі.
Сплаювати газ зі свердловини не вийде - тиск , зірве все без відбору газа.
До речі. напевно , ще свердловина у ЧМ палає, після влучання гарпуна.
Не все так однозначно.
Goodman
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