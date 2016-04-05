mephala написав: смотрю на ту квартиру в Ялте и не понимаю как она может быть переоформлена по кацапии "Населений пункт: Лівадія / Ялта / Автономна Республіка Крим / Україна"
Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
Якщо вкрав то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати? Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное. Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно. Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".
В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.
По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.
Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф
напомню (или кто не в курсе) сокращение добычи газа это сложный и дорогостоящий процесс, скважина не бутылка, пробкой не заткнешь. Нужны работы по консервации. Это к вопросу о том сколько лет "готова" воевать рф в текущих реалиях.
В апреле «Газпром» сократил добычу на 10% (до 40,4 млрд кубометров в месяц), в мае — на 14% (до 36 млрд кубометров в месяц), в июне — уже на 30% (до 27 млрд кубометров), следует из собственной статистики компании.
По итогам первой половины июля спад производства ускорился до беспрецедентных 37%: «Газпром» добыл 11,3 млрд кубометров против 18 млрд за тот же период 2021 года. Накопленным итогом за второй квартал «Газпром» потерял 20% добычи, чего не было ни разу с момента создания компании в 1989 году.
Кстати, ситуация выглядит угрожающей уже для внутреннего потребителя. Такое беспрецедентное падение, если оно продлится достаточно долго, дезорганизует сколь-либо устойчивый производственный цикл по всем цепочкам. Мы можем умудриться попасть в кризис дефицита газа уже на внутреннем рынке просто потому, что система, ориентированная на определенные объемы, начнет «сбоить» в разных сегментах, а это неизбежно повлечет за собой целые цепочки самых неожиданных происшествий, аварий и даже катастроф
напомню (или кто не в курсе) сокращение добычи газа это сложный и дорогостоящий процесс, скважина не бутылка, пробкой не заткнешь. Нужны работы по консервации. Это к вопросу о том сколько лет "готова" воевать рф в текущих реалиях.
Газ прекрасно горить. Які проблеми? Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде.
andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде
А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?
andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде
А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?
Спочатку під тиском нафта бє з під землі, потім коли тиск падає закачують якісь рідини, щоб підняти тиск. Це документалка так подає, ні в якому разі не спецаліст.
andrijk777 написав:Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде
А нафта теж сама йде під тиском, чи її "піднімають" насосом? Не цікавився ніколи. Взагалі мені трохи цей ринок незрозумілий. Якщо нафти добувається +- стільки само, просто русняві стали її гнати Китаю, то чому виросли ціни? Адже Китай все одно до цього купляв нафту у когось іншого, і зараз "цей інший" має надлишок. Чому ринок просто не перефоматовується без зростання ціни?
Колись йшла напором, зараз таких родовищ мізер. Це в РФ. В СА по-моєму йде напором. Добувають і іншим способом - закачують в пласт воду, яка витісняє нафту.
Цього ніхто не знає. Ринок нафти унікальний і непередбачуваний. Чинників море. Волатильність величезна. Все це напевно через те що там крутяться величезні гроші. Ні, така проста логіка на цьому ринку не працює. Там все реально дуже складно.
andrijk777 написав:Газ прекрасно горить. Які проблеми? Ось з нафтою проблемно... просто спалювати не вийде.
проблема в тому. що спалюють супутній газ при добичі. Сплаювати газ зі свердловини не вийде - тиск , зірве все без відбору газа. До речі. напевно , ще свердловина у ЧМ палає, після влучання гарпуна. Не все так однозначно.