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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1663166416651666
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:58

  Zebra написав:
  flyman написав:Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?

Якщо Путін дасть команду примусово гребсти усіх алкоголіків по всій федерастії, то вистачить і на більше. Якщо брати місяць до місяця, то фронт фактично рухається, і можна скільки завгодно казати, що рашці пістець, але оборонна промисловість там працює і снаряди підвозить.


если бы в детстве не курили книжки то понимали, что между тем что снаряды подвозят и тем, что их прозводит оборонная промышленность нет прямого следствия

СССР произвел снарядов на 10лет войны минимум, правда не факт, что спустя 50лет от даты срока годности безопасно к применению (как пример, Колбасна с 20 000 тонн снарядов), а таких Колбасных только в Украине было больше 15)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:07

  rjkz написав:Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное.
Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно.
Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".


тобто коли влада не бачить злочинів ко і з маніакальною пристрастю ганяється за по - це не політична розправа? як садити то всіх а не вибірково.
чекаю не дочекаюсь весни в яку садить будуть як зе обіцяв. правда обіцяючи він рік не казав. тут він пройшов гарну школу маніпуляції натовпом звісно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:08

  rjkz написав:
  mephala написав:
  Хомякоид написав: Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите.
А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи.
Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.


Якщо вкрав то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати?
Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.


Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное.
Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно.
Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".

Це дивно, що ви не помічаєте розкрадання нікого іншого. Беня просто під час війни списує собі мільярди і тиша. Чого ж ви по європах сидите, якщо ви вибрали таку хорошу владу?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 15 лип, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:08

Шось пішло не так?

Президент рф путін у п'ятницю на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки запропонував обговорити "ситуацію в регіонах".
Пряма мова путіна: "Ми в щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах рф. Давайте сьогодні про це і поговоримо".
Деталі: Він додав, що доповідачами виступлять директор ФСБ бортніков і міністр внутрішніх справ колокольцев.
Нарада проходила по відеозв'язку. Інші подробиці наразі невідомі.
https://internetua.com/z-yavilasya-info ... adbezom-rf
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:14

  fler написав:Інші подробиці наразі невідомі.
обсуждали санкции, что то там ситуация близкая к критической назревает. И затягивание гаек на упреждение недовольных. С совбезом войну не обсуждают, для войны круг обсуждения другой - Ковальчук, Патрушев и "силовики".
vitaliian
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