flyman написав:Вони, як пише долярчик, термінатори? Вистачить їх на "звільнення" ДНР?
Якщо Путін дасть команду примусово гребсти усіх алкоголіків по всій федерастії, то вистачить і на більше. Якщо брати місяць до місяця, то фронт фактично рухається, і можна скільки завгодно казати, що рашці пістець, але оборонна промисловість там працює і снаряди підвозить.
если бы в детстве не курили книжки то понимали, что между тем что снаряды подвозят и тем, что их прозводит оборонная промышленность нет прямого следствия
СССР произвел снарядов на 10лет войны минимум, правда не факт, что спустя 50лет от даты срока годности безопасно к применению (как пример, Колбасна с 20 000 тонн снарядов), а таких Колбасных только в Украине было больше 15)
rjkz написав:Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное. Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно. Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".
тобто коли влада не бачить злочинів ко і з маніакальною пристрастю ганяється за по - це не політична розправа? як садити то всіх а не вибірково. чекаю не дочекаюсь весни в яку садить будуть як зе обіцяв. правда обіцяючи він рік не казав. тут він пройшов гарну школу маніпуляції натовпом звісно.
Хомякоид написав: Не переживайте, порохоботы действуют по указке и все равно вы им ничего не докажите. А то что шеколадный барыга украд фабрику Карла Маркса это так мелочи. Вот квартира купленная в Ялте до 2014, это зрада.
Якщо вкрав то доведіть в суді і посадіть за кращими заповілями зе - прийде весна будемо саджати. Чи язиком молоти - не мішки розвантажувати? Бо я дивлюся на язик що одні що другі вельми гаразді.
Посадить пороха - эт правильна! Это дело нужное. Не уверен что по этому делу получится - срок исковой давности прошел давно. Но других дел - сажай не хочу. Так вопли начинаются - "политическая расправа".
Це дивно, що ви не помічаєте розкрадання нікого іншого. Беня просто під час війни списує собі мільярди і тиша. Чого ж ви по європах сидите, якщо ви вибрали таку хорошу владу?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 15 лип, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Президент рф путін у п'ятницю на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки запропонував обговорити "ситуацію в регіонах". Пряма мова путіна: "Ми в щоденному режимі займаємося з вами найгострішими питаннями, найбільш чутливими, але не повинні забувати і про поточну ситуацію в регіонах рф. Давайте сьогодні про це і поговоримо". Деталі: Він додав, що доповідачами виступлять директор ФСБ бортніков і міністр внутрішніх справ колокольцев. Нарада проходила по відеозв'язку. Інші подробиці наразі невідомі. https://internetua.com/z-yavilasya-info ... adbezom-rf
обсуждали санкции, что то там ситуация близкая к критической назревает. И затягивание гаек на упреждение недовольных. С совбезом войну не обсуждают, для войны круг обсуждения другой - Ковальчук, Патрушев и "силовики".