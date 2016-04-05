Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км
вам не надоело сеять деструктив ? Надо решать как выходить из текущей ситуации, поскольку назад в 90 никто не вернётся, чтобы там что то подправить. Причина- Украина не собиралась ни с кем воевать. Достаточно? Ракеты 5тыс км это не оборонительное оружие.
Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари. Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн. Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати. "Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку". https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Пока у пуйло у власти война будет продолжаться. Германия - сердце экономики Европы сейчас сама оказалась в тупике. Идёт зима и немцы не привыкли жить в напряг. Будут настаивать на переговорах. Цель переговоров - Донбасс и Крым остаётся у раши, Запорожск., Херсонская о Харьковск. область переходит в течении 6 мес под управление Украины. Не соглашаемся, то оружием нам будут помогать только в том кол-ве, что бы сдерживать рашу, но не для наступления. Потом ещё Германия и Франция обвинит нас, что мы отказались от переговоров и начнёт у раши покупать газ в холодные дни в Европе.
Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км
вам не надоело сеять деструктив ? Надо решать как выходить из текущей ситуации, поскольку назад в 90 никто не вернётся, чтобы там что то подправить. Причина- Украина не собиралась ни с кем воевать. Достаточно? Ракеты 5тыс км это не оборонительное оружие.
1 почитайте договор РСМД, из него только недавно повыходили, и нас бы за это снасиловали... 2 на высшем уровне установка - россию не бомбить...( 3 я в начале июня пытался выйти на местные власти со вполне работоспособной идеей производства крылатой ракеты на 1500 км с боеголовкой 600 кг со временем исполнения 2-3 месяца, был послан на этапе доступа к телу...тему дальше не развивал, так как считал что через 3 месяца уже будет неактуально, в принципе так и случилось-уже идут слухи о поставке ракет на 300 км...
fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари. Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн. Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати. "Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку". https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
тут главное не перегнуть палку, была такая ссука фарион, и с своё время в Раде она в мове перегнула палку, так вот когда в 14 году поднялся Донбасс, там очень долго её высеры вспоминали, и выгребаем мы это до сих пор...
witter-профіль Ukraine Weapons Tracker опублікував відео, яке вказує – техніки Повітряних Сил ЗСУ підвісили на один із наших штурмовиків типу Су-25М1 крупнокаліберні некеровані ракети типу С-24, на яких було написано "За Вінницю" та "За Миколаїв", і вказана дата обстрілів цих міст – "14.07.2022".
Такі ракети мають калібр 240 мм, маса С-24 – 235 кг, зокрема вага уламково-фугасної бойової частини – 123 кілограми. Дальність стрільби може складати до 2000 метрів, точність влучання у ціль – до 15 метрів. Такі ракети мають калібр 240 мм, маса С-24 – 235 кг, зокрема вага уламково-фугасної бойової частини – 123 кілограми. Дальність стрільби може складати до 2000 метрів, точність влучання у ціль – до 15 метрів.
А зачем сейчас готовят родителей, что занятия в школах начнётся непосредственно в учебн.заведениях, которые оснащены бомбоуб..??? Да пусть они и будут, но вывести детей в течении 5 - 7 минут после сигнала тревоги будет большой проблемой. Даже и вывели, но если ракета попадёт в школу, то придётся не менее 3 часов откапывать вход в бомбоуб. Даже если и все останутся живыми, но выводить психолог. детей из этого состояния придётся годами. Ковид учились дистанционно, а ракеты летают - загоняем в школы и др. уч. учреждения. Это, что спецом так делают, что бы потом показать всему миру, что раша террорист и просить помощи у всего мира за счёт заваленной школы с детьми????
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лип, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:1 почитайте договор РСМД, из него только недавно повыходили, и нас бы за это снасиловали...
Ми мали право виготовляти ракети середньої дальності, Кучма пролобіював свій завод, по якому вчора вдарили. Озброєння в дев'яності різали по угоді про скорочення звичайних озброєнь в Єаропі, тільки Україна, за власною ініциативою, перевиконала план скорочень.
Ukrainian написав: Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км ?
Завадили мільйони юкрейніанів, які голосували за Януковича, перед тим за Кравчука, після того за дешевий газ. Війна не виникає сама по собі, вона результат виборів, причому не тільки в сусідів, але наших теж.
detroytred написав:Дальність стрільби може складати до 2000 метрів, точність влучання у ціль – до 15 метрів.
Думаю , що на практиці таких цифр не буде. Це якщо при пікірованні, та бажано з великим кутом. Але зараз стрельнути з пікіровання це суїцидно. Знімуть з пзрк у верхній точці. Тому по факту буде стрільба з ГП , де точність сильно впаде. Або навіть закидати з кабріровання. Тут взагалі "десь туди".