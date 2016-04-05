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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 166616671668166916701671>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:31

  Hotab написав:
  detroytred написав:Дальність стрільби може складати до 2000 метрів, точність влучання у ціль – до 15 метрів.

Думаю , що на практиці таких цифр не буде. Це якщо при пікірованні, та бажано з великим кутом. Але зараз стрельнути з пікіровання це суїцидно. Знімуть з пзрк у верхній точці.
Тому по факту буде стрільба з ГП , де точність сильно впаде. Або навіть закидати з кабріровання. Тут взагалі "десь туди".

Да я лопухнувся ще більше, з ранку не прокинувшись))
Якось автоматично сприйняв 2000 метрів за 2000 км.
З Су-25))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:40

  Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км ?

Ну про аналог х-101 не знаю, але просто виготовити (папередники вже створили, залишилось тільки виготовляти) аналог Іскандера завадили самі знаєте хто при владі останні три роки. Вони умудрились навіть поставлену в серійне виробництво Вільху не виготовляти всю свою каденцію. І на цьому фоні для декого тут найважливіше не розібратись, хто винен у саботажі, а "посадить пороха".
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 16 лип, 2022 09:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:48

  lapay написав:
  Ukrainian написав:
Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км ?

Завадили мільйони юкрейніанів, які голосували за Януковича, перед тим за Кравчука, після того за дешевий газ. Війна не виникає сама по собі, вона результат виборів, причому не тільки в сусідів, але наших теж.

Націоналізація збитків (негатив на виборців), приватизація прибутків (позитив на свідому меншість).
Ключове слово-то -- війна.

Оті ватани та несвідомі обивателі-виборці ... погодилися-домовилися з рашкою.
Без війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:57

  rjkz написав:
  Мизантрóп написав:
  lapay написав:до війни він не готовувся
а дзеркальні дороги? Він напевне знав,що буде проблема з аеродромами,тому й вирубали широки смуги посадок біля рівних ділянок доріг :roll:
Навіть дрів не залишили :D


Итить-колыхать.
Дороги вам не нравятся?
Конечно, Украине дороги, которые хоть как-то напоминают европейские не нужны.
Нужны такие как на московии. Так чтобы не скучно было менять ходовую каждые полгода.
На ветке обвалистов у бетонооптимистов неудержная поллюция на концептуальные новострои "Как в Европе". А дороги - да хер с ними. Мы-ж войну ждем. Год ждали, два, семь. И дороги раздолбанные нас бесили - "нихера дороги не делают!".
И тут начали дороги делать.
И опять нам не угодить.
Не делаешь дороги - плохо.
Делаешь дороги - опять плохо.
"Ваша Галя балувана"

1. Это особенность публичной работы: всем не угодишь.
2. Выбор приоритетов в развитии - как раз для этого и есть допуск в секретам по категориям - для планирования и перспективного развития, вложения средств в приоритетные направления.(оборонку сознательно топили)
3. Дороги то же вещь стратегическая - правильно ли выбраны приоритеты видно по военным действиям.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:08

edvardd поднялся Дамбасс? Сгинь российский ботяра.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:08

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км
вам не надоело сеять деструктив ? Надо решать как выходить из текущей ситуации, поскольку назад в 90 никто не вернётся, чтобы там что то подправить. Причина- Украина не собиралась ни с кем воевать. Достаточно? Ракеты 5тыс км это не оборонительное оружие.

Это и есть та ущербность, которую публично навязывали.
Хотя мы с ними воевали и при СССР.
В вашем мозгу это до сих пор не укладывается и трансформируется в откровенную ... мягко говоря "идиотизм".
Именно по этой причине, ещё до 90го года мы тянули в Украину ВСЁ.
Только продажные порно актёры, по типу Кравчука, привыкшие жить по команде КПСС(из москвы) побоялись брать на себя всю полноту ответственности.
Втирали лохам, что "всё урегулирует РЫНОК"
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:10

  fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні 8)
Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською.
16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо.
Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари.
Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн.
Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати.
"Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку".
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D

Ну норм.
Как вчера сказал Арестович, мы сами себя перед всем миром выставляем оголтелыми националистами. В информационной войне нас будут воспринимать абсолютно такими же, как рашисты. Причем, как он сказал, это уже начинает сказываться на переговорах с Западом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:12

Чем более Украина не хотела войны, тем больше нужно было разрабатывать наступательного вооружения.
Об этом говорится в сюжете 2019 года.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:15

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км ?

Ну про аналог х-101 не знаю, але просто виготовити (папередники вже створили, залишилось тільки виготовляти) аналог Іскандера завадили самі знаєте хто при владі останні три роки. Вони умудрились навіть поставлену в серійне виробництво Вільху не виготовляти всю свою каденцію. І на цьому фоні для декого тут найважливіше не розібратись, хто винен у саботажі, а "посадить пороха".

:shock: :shock: :shock:
Вероятно Вы не из Украины?
Поэтому довожу до Вашего сведения, что в Украине было более!
Кроме того было даже своё серийное производство таких ништяшек (А на дежурстве стояла винницкая группировка под прицелом которой было всё США, под Полтавой базировалась дальняя стратегическая авиация, база подводных лодок, коей в мире больше не было и производство подводных лодок...).
Мне нужно рассказывать, кто передал РФ "Калибры" что стояли у нас на вооружении и они теперь летят на нас?
Или где делось Одесское Пароходство, Николаевские Верфя, .......

И что ВСЁ это было украинского производства!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 16 лип, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:22

  Игорь Алексеевич написав:Пока у пуйло у власти война будет продолжаться.
Германия - сердце экономики Европы сейчас сама оказалась в тупике.
Идёт зима и немцы не привыкли жить в напряг.
Будут настаивать на переговорах.
Цель переговоров - Донбасс и Крым остаётся у раши, Запорожск., Херсонская о Харьковск. область переходит в течении 6 мес под управление Украины.
Не соглашаемся, то оружием нам будут помогать только в том кол-ве, что бы сдерживать рашу, но не для наступления. Потом ещё Германия и Франция обвинит нас, что мы отказались от переговоров и начнёт у раши покупать газ в холодные дни в Европе.

В критическом для себя положении РФ сделает ВСЁ, что бы развить такой сценарий.
И единственный путь - это форсирование освобождения оккупированных территорий до официальной аннексии, что могут разыграть под предлогом "референдума", или ещё чего-нибудь.
- Т.Е. не зависимо от развития ситуации это направление будет форсировано, как и https://www.kavkazr.com/a/v-izraile-pro ... 70278.html (кто платит тот и заказывает митинги)
Kudrjavuy
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