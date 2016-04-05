Игорь Алексеевич написав:А зачем сейчас готовят родителей, что занятия в школах начнётся непосредственно в учебн.заведениях, которые оснащены бомбоуб..??? Да пусть они и будут, но вывести детей в течении 5 - 7 минут после сигнала тревоги будет большой проблемой. Даже и вывели, но если ракета попадёт в школу, то придётся не менее 3 часов откапывать вход в бомбоуб. Даже если и все останутся живыми, но выводить психолог. детей из этого состояния придётся годами. Ковид учились дистанционно, а ракеты летают - загоняем в школы и др. уч. учреждения. Это, что спецом так делают, что бы потом показать всему миру, что раша террорист и просить помощи у всего мира за счёт заваленной школы с детьми????
может, чтобы родители наконец смогли пойти на работу? Как вам эта версия?
Игорь Алексеевич написав:А зачем сейчас готовят родителей, что занятия в школах начнётся непосредственно в учебн.заведениях, которые оснащены бомбоуб..??? Да пусть они и будут, но вывести детей в течении 5 - 7 минут после сигнала тревоги будет большой проблемой. Даже и вывели, но если ракета попадёт в школу, то придётся не менее 3 часов откапывать вход в бомбоуб. Даже если и все останутся живыми, но выводить психолог. детей из этого состояния придётся годами. Ковид учились дистанционно, а ракеты летают - загоняем в школы и др. уч. учреждения. Это, что спецом так делают, что бы потом показать всему миру, что раша террорист и просить помощи у всего мира за счёт заваленной школы с детьми????
может, чтобы родители наконец смогли пойти на работу? Как вам эта версия?
И потом бежать в школу при сиренах((( Интересное Ваше мнение, если вы думаете про работу, но не про жизнь своего ребёнка??? Ракета - это лоторея и раша как видим сейчас бьёт именно во учебным заведениям, садикам, ТРЦ. Там, где масса людей собирается.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лип, 2022 10:35, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн.
теперь полиция будет ловить русскоязычных за язык. Преступность мы победили, воров, наркоманов и коррупционеров нет. Осталась одна последняя проблема, а потом наступит рай. Вместо того чтобы стимулировать развитие украинской культуры, будем запрещать другие.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Пока у пуйло у власти война будет продолжаться. Германия - сердце экономики Европы сейчас сама оказалась в тупике. Идёт зима и немцы не привыкли жить в напряг. Будут настаивать на переговорах. Цель переговоров - Донбасс и Крым остаётся у раши, Запорожск., Херсонская о Харьковск. область переходит в течении 6 мес под управление Украины. Не соглашаемся, то оружием нам будут помогать только в том кол-ве, что бы сдерживать рашу, но не для наступления. Потом ещё Германия и Франция обвинит нас, что мы отказались от переговоров и начнёт у раши покупать газ в холодные дни в Европе.
Модераторы, можно не пару месяцев исключить этого дибилойда с форума, тут зрада почище чем у ЛАД
fler написав:Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн.
теперь полиция будет ловить русскоязычных за язык. Преступность мы победили, воров, наркоманов и коррупционеров нет. Осталась одна последняя проблема, а потом наступит рай. Вместо того чтобы стимулировать развитие украинской культуры, будем запрещать другие.
Финансирование украинской культуры сокращено практически до нуля. Запрещать проще, чем развивать. Больше всего радуются пуйло и буряты. Для пуйла отличный инфоровод, чтобы оправдаться, а бурятам пофиг - они что украинского, что русского не понимают, но если пуйло рад, то рады и они.
Ukrainian написав:Які причини завадили Україні за тридцять років незалежності створити аналог х-101 щоб можна було обстрілювати територію раші на глибину 5 тис км ?
Ну про аналог х-101 не знаю, але просто виготовити (папередники вже створили, залишилось тільки виготовляти) аналог Іскандера завадили самі знаєте хто при владі останні три роки. Вони умудрились навіть поставлену в серійне виробництво Вільху не виготовляти всю свою каденцію. І на цьому фоні для декого тут найважливіше не розібратись, хто винен у саботажі, а "посадить пороха".
Вероятно Вы не из Украины? Поэтому довожу до Вашего сведения, что в Украине было более! Кроме того было даже своё серийное производство таких ништяшек (А на дежурстве стояла винницкая группировка под прицелом которой было всё США, под Полтавой базировалась дальняя стратегическая авиация, база подводных лодок, коей в мире больше не было и производство подводных лодок...). Мне нужно рассказывать, кто передал РФ "Калибры" что стояли у нас на вооружении и они теперь летят на нас? Или где делось Одесское Пароходство, Николаевские Верфя, .......
И что ВСЁ это было украинского производства!
Це давня історія – все на совісті кучм/кравчуків і їх виборців, які замість Чорновола у незалежній Україні обирали колишніх і діючих комуняк. Мій же допис стосується останніх «восєм лєт», коли ненависні папередники в найкоротші терміни примудрилися пройти шлях від конструкторських розробок, випробувань до запуску серійного виробництва важливої зброї, а нещодавно обрані слуги звернули взад на веселий шлях кучм/кравчуків, зупинивши/загальмувавши виробничі процеси.