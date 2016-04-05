Игорь Алексеевич написав:

А зачем сейчас готовят родителей, что занятия в школах начнётся непосредственно в учебн.заведениях, которые оснащены бомбоуб..???Да пусть они и будут, но вывести детей в течении 5 - 7 минут после сигнала тревоги будет большой проблемой. Даже и вывели, но если ракета попадёт в школу, то придётся не менее 3 часов откапывать вход в бомбоуб. Даже если и все останутся живыми, но выводить психолог. детей из этого состояния придётся годами.Ковид учились дистанционно, а ракеты летают - загоняем в школы и др. уч. учреждения.Это, что спецом так делают, что бы потом показать всему миру, что раша террорист и просить помощи у всего мира за счёт заваленной школы с детьми????