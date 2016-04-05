Маломуж черпает всю информацию с телевизора (он с 2010 года пенсионер) то, что он сказал мы и сами это понимаем и хотели, чтобы бы так-мы наступаем и освобождаеи юг страны...группировка орков в Донбассе топчется на месте, заканчиваемна юге, потом переходим к Донбассу
-ультиматум Путина не страшней, чем тот что они предъявили в декабре 2021 НАТО и США на сегодня это "вербальная атака" и не более, что они сделать могут? стрелять ракетами по мирным городам? признак бессилия
-наступление на юге идет в режиме секретности, освобождение 3-5 маленьких сел пока не дает представление о его масштабах, наши паблики молчат, а читать телегу орков нет желания
Игорь Алексеевич написав:А зачем сейчас готовят родителей, что занятия в школах начнётся непосредственно в учебн.заведениях, которые оснащены бомбоуб..??? Да пусть они и будут, но вывести детей в течении 5 - 7 минут после сигнала тревоги будет большой проблемой. Даже и вывели, но если ракета попадёт в школу, то придётся не менее 3 часов откапывать вход в бомбоуб. Даже если и все останутся живыми, но выводить психолог. детей из этого состояния придётся годами. Ковид учились дистанционно, а ракеты летают - загоняем в школы и др. уч. учреждения. Это, что спецом так делают, что бы потом показать всему миру, что раша террорист и просить помощи у всего мира за счёт заваленной школы с детьми????
может, чтобы родители наконец смогли пойти на работу? Как вам эта версия?
И потом бежать в школу при сиренах((( Интересное Ваше мнение, если вы думаете про работу, но не про жизнь своего ребёнка??? Ракета - это лоторея и раша как видим сейчас бьёт именно во учебным заведениям, садикам, ТРЦ. Там, где масса людей собирается.
Я не понимаю, какую практическую задачу решает мамаша, которая бежит с работы в школу. Она прибежит быстрее ракеты? Отгонит ее руками? Лично разберёт завалы? Родители должны работать, а дети должны быть в школах - там хоть бомбоубежища есть, в отличие от жилых домов.
fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари. Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн. Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати. "Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку". https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?
remark написав:Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?
Спілкуватися російською в Україні ніхто не забороняє,а сайт має україномовну та російськомовні версії і ніхто російськомовну версію також не забороняє, просто є вимога щоб була паралельно в обов'язкомоу порядку україномовна версія, тому мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй" тут абсолютно недоречні.