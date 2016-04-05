fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо. Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари. Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн. Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати. "Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку". https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?
А здесь представлены органы власти? Предприятия? СМИ?
juristkostya написав:Я не понимаю, какую практическую задачу решает мамаша, которая бежит с работы в школу. Она прибежит быстрее ракеты? Отгонит ее руками? Лично разберёт завалы? Родители должны работать, а дети должны быть в школах - там хоть бомбоубежища есть, в отличие от жилых домов.
Может в наших пониманиях разные школы?? В обл. городах школы рассчитаны на несколько тыс. учеников. Спустить детей за 10 мин. всех одновременно по одной лестн. клетке практически не возможно. И не дай бог если ракеты, как сейчас падают на школы, то завалив проход спасатели будут разбирать завалы несколько часов. После такого детей надо выводить из стресса лет 5 минимум. Вы тогда точно не будете ходить на работу, а будете до обеда сидеть за партой вместе с ребёнком, а после школы ходить по всем медиц. специалистам, которые будут выводить ребёнка из стресса и страха от одного названия - школа.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лип, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Пойди скажи это русскоязычным бойцам ВСУ на нуле и их украиноязычным товарищам. Интересно, далеко бежать будете?
Не факт что эти вбросы идут именно не от рашистов. Их задача создать конфликт внутри Украины. Конечно очень много малообразованных и ограниченных, невольно, поддерживают. Но все таки предполагаю основной движущей силой здесь есть рашисты.