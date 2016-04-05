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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16691670167116721673 ... 1676>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:26

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:edvardd поднялся Дамбасс? Сгинь российский ботяра.

Не надо помогать агрессору, он и без нас силен.

Я пожаловался на одну из твоих учеток.
превосходно,ваша паранойя спасает меня от жалоб :-)))))
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:27

  remark написав:
  fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні 8)
Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською.
16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. Йдеться про YouTube-, Viber-, Telegram-канали, мобільні застосунки тощо.
Це стосується органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні і надають тут свої послуги чи продають товари.
Розмір штрафу сягатиме від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення сума штрафу може досягати 11 900 грн.
Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, каже, що майже щодня очільники військових обласних адміністрацій та міські голови демонстративно на всю країну порушують закон. Він нагадав, що відтепер їх за це будуть штрафувати.
"Процедура дуже проста: фіксується факт, складається протокол, надсилається повідомлення та ухвалюється постанова. Так само як сплачується штраф, скажімо, за правопорушення на дорогах, так само буде накладатися "мовний" штраф, який можна буде оскаржити у судовому порядку".
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D

Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?

А здесь представлены органы власти? Предприятия? СМИ?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:29

  Василь-Рівне написав:тому мокшанський вий
пишешь что "не запрещают" и тут же отзываешся про русскоязычных форумчан как про гавно. Типа запрещать нельзя а оскорблять можно. Лечи голову вася-наполеон.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 11:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:29

  remark написав:але в майбутньому це вилізе не один раз на поверхню,

А непродуманные запреты вылезут немедленно.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:29

  juristkostya написав:А здесь представлены органы власти? Предприятия? СМИ?

Нажаль ні, тут саме сумління суспільства присутнє, а це означає безмежність(бєспрєдєл).
Востаннє редагувалось remark в Суб 16 лип, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:30

  remark написав:
  ЛАД написав:
  remark написав:.............
Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?

Пойди скажи это русскоязычным бойцам ВСУ на нуле и их украиноязычным товарищам.
Интересно, далеко бежать будете?


Звичайно, що не піду, бо знаю це ще та біда, але в майбутньому це вилізе не один раз на поверхню, коли їм будуть робити зауваження, а вони скажуть так ми ж ваєвалі.

1. "Звичайно, що не піду" - побоишься?
2. "їм будуть робити зауваження, а вони скажуть так ми ж ваєвалі" - и хватит совести упрекнуть бойца, который воевал, пока ты с Василем сидели далеко от фронта?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:31

  remark написав:
  juristkostya написав:А здесь представлены органы власти? Предприятия? СМИ?

Нажаль ні, тут саме сумління суспільства присутнє.

Ну так может надо признать объективную реальность?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Я не понимаю, какую практическую задачу решает мамаша, которая бежит с работы в школу. Она прибежит быстрее ракеты? Отгонит ее руками? Лично разберёт завалы?
Родители должны работать, а дети должны быть в школах - там хоть бомбоубежища есть, в отличие от жилых домов.
Может в наших пониманиях разные школы?? В обл. городах школы рассчитаны на несколько тыс. учеников. Спустить детей за 10 мин. всех одновременно по одной лестн. клетке практически не возможно. И не дай бог если ракеты, как сейчас падают на школы, то завалив проход спасатели будут разбирать завалы несколько часов. После такого детей надо выводить из стресса лет 5 минимум. Вы тогда точно не будете ходить на работу, а будете до обеда сидеть за партой вместе с ребёнком, а после школы ходить по всем медиц. специалистам, которые будут выводить ребёнка из стресса и страха от одного названия - школа.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лип, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:35

  juristkostya написав:
  remark написав:
  juristkostya написав:А здесь представлены органы власти? Предприятия? СМИ?

Нажаль ні, тут саме сумління суспільства присутнє.

Ну так может надо признать объективную реальность?


Якщо вас таке влаштовує, то признавайте.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:35

  ЛАД написав:Пойди скажи это русскоязычным бойцам ВСУ на нуле и их украиноязычным товарищам.
Интересно, далеко бежать будете?
Не факт что эти вбросы идут именно не от рашистов. Их задача создать конфликт внутри Украины. Конечно очень много малообразованных и ограниченных, невольно, поддерживают. Но все таки предполагаю основной движущей силой здесь есть рашисты.
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