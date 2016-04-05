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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16701671167216731674 ... 1676>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:37

  remark написав:
  juristkostya написав:
  remark написав:Нажаль ні, тут саме сумління суспільства присутнє.

Ну так может надо признать объективную реальность?


Якщо вас таке влаштовує, то признавайте.
"я признаю" не равно "меня устраивает", если что.
Чтобы работать с проблемой надо как минимум осознать ее наличие.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:39

  juristkostya написав:Якщо вас таке влаштовує, то признавайте.
"признать" не равно "устраивает, если что.
Но чтобы работать с проблемой надо как минимум осознать ее наличие.[/quote]

Так переходьте на українську і не буде такого срачу, що ви тут намагаєтесь прогинати українців своєю лояльністю до російської мови, мало нашій країні рашисти біди наробили?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:44

  Игорь Алексеевич написав:
  juristkostya написав:Я не понимаю, какую практическую задачу решает мамаша, которая бежит с работы в школу. Она прибежит быстрее ракеты? Отгонит ее руками? Лично разберёт завалы?
Родители должны работать, а дети должны быть в школах - там хоть бомбоубежища есть, в отличие от жилых домов.
Может в наших пониманиях разные школы?? В обл. городах школы рассчитаны на несколько тыс. учеников. Спустить детей за 10 мин. всех одновременно по одной лестн. клетке практически не возможно. И не дай бог если ракеты, как сейчас падают на школы, то завалив проход спасатели будут разбирать завалы несколько часов. После такого детей надо выводить из стресса лет 5 минимум. Вы тогда точно не будете ходить на работу, а будете до обеда сидеть за партой вместе с ребёнком, а после школы ходить по всем медиц. специалистам, которые будут выводить ребёнка из стресса и страха от одного названия - школа.
во время перемены они перемещаются из класса в класс. Ежедневно. По той же самой лестнице.
Так что, при минимальных учениях - абсолютно реально.

А конце концов, какова альтернатива? Медсестры не ставят бойцам капельницы, швеи не шьют форму, поварихи не готовят и так далее. Потому что все сидят дома с детьми. Так можно перекантоваться неделю, но имея уже пол-года войны надо принимать новую реальность.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:50

  otg написав:
  ЛАД написав:Пойди скажи это русскоязычным бойцам ВСУ на нуле и их украиноязычным товарищам.
Интересно, далеко бежать будете?
Не факт что эти вбросы идут именно не от рашистов. Их задача создать конфликт внутри Украины. Конечно очень много малообразованных и ограниченных, невольно, поддерживают. Но все таки предполагаю основной движущей силой здесь есть рашисты.

Давайте не перекладывать ответственность.
Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:А конце концов, какова альтернатива?

Сберечь жизнь детей. И это не альтернатива. из 30 школ всего одна с бомбоуб. Значит не все будут обучаться. У нас начали считать подвалы в школах, что это бомбоуб. От градов конечно они спасут, но мы говорим сейчас о ракетах, таких как С300, которые начали летать в города и которые далеко от линии фронта. При попадании этой ракеты в учебное завед., то сразу все 1000 учеников в этих бомбоуб или травмированы или.... и не забываем сейчас про новую тактику рашистов - несколько ракет в одну точку.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 16 лип, 2022 11:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:пишешь что "не запрещают" и тут же отзываешся про русскоязычных форумчан как про гавно. Типа запрещать нельзя а оскорблять можно. Лечи голову вася-наполеон.

Ну якщо не вистачає мізків зрозуміти те, що я написав, без проблем, продовжуй і надалі рускагаварящєй чєлюстью по ночах вити на мокшанські болота, а тут не потрібно розпалювати ворожнечу за мовною ознакою, спілкуйся мовою катів і убивць але без наїзду на рішення влади стосовно мовного закону. Не подобається? Знаєш де вокзал і де мешкають рускагаварящіє чєлюсті? Ото ж!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:56

  juristkostya написав: Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....


Ваша освіта тут ніком озвучена, а ваша зверхність кількістю подякувань форумчанам, та висновок один: всеруся, а мовою говорити не буду.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:00

Мовні розборки це те, що точно зараз не на часі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:01

  remark написав:
  juristkostya написав: Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....


Ваша освіта тут ніком озвучена, а ваша зверхність кількістю подякувань форумчанам, та висновок один: всеруся, а мовою говорити не буду.

Це все маленький IQ, я наприклад вивчив англ. та польську, а багато людей не можуть вивчити мову середовища проживання...
До таких людей треба віноситись з розумінням і не ображати. Ви же не смієтесь з людей хворих на Дауна? Це те саме.
От на відео хлопець з морозивом - це "руськоязичний" українец що не може вивчити українську.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 16 лип, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:03

  Schmit написав:Мовні розборки це те, що точно зараз не на часі.


Яке ж це модне слово, не на часі, другого часу може не наступити з таким підходом.
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