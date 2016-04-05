fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Ну норм. Как вчера сказал Арестович, мы сами себя перед всем миром выставляем оголтелыми националистами. В информационной войне нас будут воспринимать абсолютно такими же, как рашисты.
Шо, серйозно? А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм?
BIGor написав:Це все маленький IQ, я наприклад вивчив англ. та польську, а багато людей не можуть вивчити мову середовища проживання...
Кто-то, возможно, и не может. Но большинство владеют украинским получше местных "мовних омбудсменов", причём в каноничном варианте, а не модном новоязе с "этерами" и "автотрощами", или польско-венгенрско-румынскими суржиками.
Но есть пока ещё не переписанная статья 10 Конституции Украины:
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою. Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни. Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.
remark написав:....... Саме так, для них руськомовне середовище наше всьо, як ковток повітря, створення титульної нації це не для них, от би таке расєйськоє багно та навсєхда.
Предложите татарам отказаться от татарского, венграм от венгерского, евреям от еврейского (это, правда, в Союзе уже произошло). В России можно запретить мордовский, башкирский, бурятский, чувашский, армянский и пр. В Испании - каталанский, галисийский, баскский, окситанский, астурийский.