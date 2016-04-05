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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 167116721673167416751676>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:04

  antey1969 написав:
  fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні 8)
Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською.
16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою.
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D

Ну норм.
Как вчера сказал Арестович, мы сами себя перед всем миром выставляем оголтелыми националистами. В информационной войне нас будут воспринимать абсолютно такими же, как рашисты.


Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:

Віталіани-лади та їм подібні скажуть - ета другоє
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:13

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:

Віталіани-лади скажуть - ета другоє

Саме так, для них руськомовне середовище наше всьо, як ковток повітря, створення титульної нації це не для них, от би таке комфортне расєйськоє багно та залишилось навсєхда.
Востаннє редагувалось remark в Суб 16 лип, 2022 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:14

  fler написав:...........
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:

???
І з якої рашистської пропаганди Ви це узяли?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:14

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:

Віталіани-лади та їм подібні скажуть - ета другоє

В Канаде канадскую. В Швейцарии швейцарскую. Мозгов не хватает понять что исторически есть страны многоязычные и пуйло с патрушевым тут вообще не при чем?

Русскоязычный не означает "поклонник путина" или "поклонник РФ". Только очень примитивные люди все скидывают в одну кучу. Типа все цигане -воры, все евреи - торгаши, а все русскоязычные - за путина.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:22

  BIGor написав:Це все маленький IQ, я наприклад вивчив англ. та польську, а багато людей не можуть вивчити мову середовища проживання...

Кто-то, возможно, и не может.
Но большинство владеют украинским получше местных "мовних омбудсменов", причём в каноничном варианте, а не модном новоязе с "этерами" и "автотрощами", или польско-венгенрско-румынскими суржиками.

Но есть пока ещё не переписанная статья 10 Конституции Украины:

Стаття 10.
Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою.
Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни.
Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:23

Италия.
Военная помощь Украине под вопросам. У них политич. кризис начался. И в этом способствовала раша.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:26

  remark написав:
  juristkostya написав: Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....


Ваша освіта тут ніком озвучена, а ваша зверхність кількістю подякувань форумчанам, та висновок один: всеруся, а мовою говорити не буду.

Глупости.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:26

  remark написав:.......
Саме так, для них руськомовне середовище наше всьо, як ковток повітря, створення титульної нації це не для них, от би таке расєйськоє багно та навсєхда.

Предложите татарам отказаться от татарского, венграм от венгерского, евреям от еврейского (это, правда, в Союзе уже произошло).
В России можно запретить мордовский, башкирский, бурятский, чувашский, армянский и пр.
В Испании - каталанский, галисийский, баскский, окситанский, астурийский.
ЛАД
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