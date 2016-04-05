Schmit написав:Це давня історія – все на совісті кучм/кравчуків і їх виборців, які замість Чорновола у незалежній Україні обирали колишніх і діючих комуняк. Мій же допис стосується останніх «восєм лєт», коли ненависні папередники в найкоротші терміни примудрилися пройти шлях від конструкторських розробок, випробувань до запуску серійного виробництва важливої зброї, а нещодавно обрані слуги звернули взад на веселий шлях кучм/кравчуків, зупинивши/загальмувавши виробничі процеси.
Я, так понимаю Вы совершенно не в теме, что такое производство "высокотежнологической продукции". 1. Что такое "техническая документация", её сопровождение, усовершенствование,.... 2. Что такое смежные предприятия 3. Что такое хранение продукции 4. Что такое оплата технологических процессов 5. Кто такой "заказчик" А теперь не поленитесь: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? я сознательно выставлял публично факт того, как "папередники" уничтожали последние в Украине высокотехнологические оборонные предприятия(уникальные) имеющие технологические площадки, оборудование, технологов, пути отправки, рабочий персонал что имеет опыт производства продукции, и т.д. Лавры Обамы - не позволяют многим "обдарованным" спать спокойно. Спать при чём, за пределами воюющей Украины, или зоны поражения.(продавателям Родины)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 16 лип, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою. Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни. Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.
Ну кто в своем уме откажется от возможности общения с 300 млн человек, тем более, если эта возможность даётся без усилий?
lapay написав:Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою. Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни. Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.
Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных. И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?
remark написав:....... Саме так, для них руськомовне середовище наше всьо, як ковток повітря, створення титульної нації це не для них, от би таке расєйськоє багно та навсєхда.
Предложите татарам отказаться от татарского, венграм от венгерского, евреям от еврейского (это, правда, в Союзе уже произошло). В России можно запретить мордовский, башкирский, бурятский, чувашский, армянский и пр. В Испании - каталанский, галисийский, баскский, окситанский, астурийский.
На російських форумах вони не спілкуються мордовською та чувашскою, бо там їх рашашовіністи швидко в стойло поставлять, так що ваші аргументи недоречні, вчіть шановні українську.
Востаннє редагувалось remark в Суб 16 лип, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Ну норм. Как вчера сказал Арестович, мы сами себя перед всем миром выставляем оголтелыми националистами. В информационной войне нас будут воспринимать абсолютно такими же, как рашисты.
Шо, серйозно? А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм?
Не придумывайте. Люди учат язык для повышения комфорта своего пребывания, решения бытовых задач, трудоустройства. Силой никто в школы не гонит.
juristkostya написав:А конце концов, какова альтернатива?
Сберечь жизнь детей. И это не альтернатива. из 30 школ всего одна с бомбоуб. Значит не все будут обучаться. У нас начали считать подвалы в школах, что это бомбоуб. От градов конечно они спасут, но мы говорим сейчас о ракетах, таких как С300, которые начали летать в города и которые далеко от линии фронта. При попадании этой ракеты в учебное завед., то сразу все 1000 учеников в этих бомбоуб или травмированы или.... и не забываем сейчас про новую тактику рашистов - несколько ракет в одну точку.((
Школы советских проектов все с убежищами. Они часто захламлены, но это решаемо. Во всяком случае, наладить организованный переход в убежище в школе многократно проще, чем в жилой 16-этажке. Именно такие меры работают, если мы хотим сохранить жизни. Нахождение рядом с мамой от ракеты точно не спасает.
remark написав:................ На російських форумах вони не спілкуються мордовською та чувашскою, бо там їх рашашовіністи швидко в стойло поставлять, так що ваші аргументи недоречні, вчіть шановні українську.
Вам нравится метод? Хотите взять пример с "рашашовіністів"? А українську я знаю, можливо, не гірше за Вас.
juristkostya написав: Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....
Ваша освіта тут ніком озвучена, а ваша зверхність кількістю подякувань форумчанам, та висновок один: всеруся, а мовою говорити не буду.
Це все маленький IQ, я наприклад вивчив англ. та польську, а багато людей не можуть вивчити мову середовища проживання... До таких людей треба віноситись з розумінням і не ображати. Ви же не смієтесь з людей хворих на Дауна? Це те саме. От на відео хлопець з морозивом - це "руськоязичний" українец що не може вивчити українську.
соглашусь по поводу низкого IQ и повсеместной лени. Сейчас практически никто не владеет красивым литературным украинским и учить не хочет. "На коне" местные диалекты, необоснованные заимствования и прочая дичь. От пунктуации нынешней вообще повеситься хочется. Фактически, нормально знают украинский в основном те, кто учил его в школе при союзе. Тогда и заставляли, и за литературной нормой следили.
fler написав:Особливо в інфовійні, коли ми їх розуміємо, а вони нас - ні Так, після повномасштабного нападу росії 24 лютого 78% українців почали більше спілкуватися українською. 16 липня набирають чинності нові норми закону про державну мову. Після 16 липня сайти та сторінки в соціальних мережах мають вестися українською мовою. https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... 5Bisapi%5D
Ну норм. Как вчера сказал Арестович, мы сами себя перед всем миром выставляем оголтелыми националистами. В информационной войне нас будут воспринимать абсолютно такими же, как рашисты.
Шо, серйозно? А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм?
Прикиньте, им никто не запрещает создавать сайты на родном языке и издавать прессу. Дремучий народ эти немцы. Национализм именно поэтому и называется национализмом, что он в первую очередь планомерно притесняет нетитульные нации.