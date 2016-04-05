RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1673167416751676>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:42

  juristkostya написав:Давайте не перекладывать ответственность.
Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....
Вы повторили точно то что я написал. Я не против что у нас много "малообразованные и ограниченные". Так или иначе, пусть вольно или невольно, они работают на рашистов.
otg
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?

Не краще. Є різниця між знанням мови для роботи і спілкуванням іноземною мовою з власними дітьми. Так спілкуються нацменшини, коли вже онуки не будуть знати мову прадідів. Є ще швидшій спосіб депортації носіїв, як було з поляками, але зараз дадцять перше століття, депортації і фільтраційні табори, разом з катуваннями і стратою, практикують окупанти, а не ми.
lapay
 
Повідомлень: 13174
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:45

  ЛАД написав:
  lapay написав:Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою.
Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни.
Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.

Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?

Надо понимать, что колониальная политика Британии была намного умнее, чем РФ. Поэтому и авторитет "метрополии" сохранен, и язык в почете. Аналогично, центр и север Африки продолжает уважать Францию. Россия такого явно не заслужила. Объективно
juristkostya
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:47

  fler написав:
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
Хто змушує? :) Прям ізверги
otg
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:49

  rjkz написав: Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире. Он с начала войны, реально изменил политическую картину мира по отношению к Украине и раше. Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах.

Поржал... Вьі серьезно, что ли?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:55

  ЛАД написав:Вам нравится метод?
Хотите взять пример с "рашашовіністів"?
А українську я знаю, можливо, не гірше за Вас.


Було б непогано взяти хоть у цьому з них приклад, бо стріляти у відповідь по їх території прикладу не беруть, бояться розлютити.
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
remark
 
Повідомлень: 936
З нами з: 25.12.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:58

  lapay написав:Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою.
Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?
otg
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:01

  remark написав:Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.

Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.
juristkostya
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:04

  juristkostya написав:
  remark написав:Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.

Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.

Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
remark
 
Повідомлень: 936
З нами з: 25.12.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:13

  remark написав:
  juristkostya написав:
  remark написав:Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.

Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.

Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.

Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?
juristkostya
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1673167416751676>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, pesikot, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98523
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457048
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1858)
16.07.2022 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.