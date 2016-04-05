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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:42
juristkostya написав:
Давайте не перекладывать ответственность.
Может, первичный вброс и сделал некий агент, но разгоняют его наши искренние "малообразованные и ограниченные", коих дохрена....
Вы повторили точно то что я написал. Я не против что у нас много "малообразованные и ограниченные". Так или иначе, пусть вольно или невольно, они работают на рашистов.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:44
ЛАД написав:
Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?
Не краще. Є різниця між знанням мови для роботи і спілкуванням іноземною мовою з власними дітьми. Так спілкуються нацменшини, коли вже онуки не будуть знати мову прадідів. Є ще швидшій спосіб депортації носіїв, як було з поляками, але зараз дадцять перше століття, депортації і фільтраційні табори, разом з катуваннями і стратою, практикують окупанти, а не ми.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:45
ЛАД написав: lapay написав:
Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою.
Проблема в тому, що російська не просто мова нацменшини, а мова колонізаторів і окупантів, тому малоймовірна якась реінкарнація закона Ківалова-Колісніченка, хоча особисто я був проти його відміни.
Загалом ми не Африка, і навіть не героїчна Ірландія, яка після Голодомору пернйшла на моау колонізаторів, ми вистояли і забудемо моау колонізаторів, поляків чи московитів.
Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?
Надо понимать, что колониальная политика Британии была намного умнее, чем РФ. Поэтому и авторитет "метрополии" сохранен, и язык в почете. Аналогично, центр и север Африки продолжает уважать Францию. Россия такого явно не заслужила. Объективно
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:47
fler написав:
Шо, серйозно?
А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм?
Хто змушує?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:49
rjkz написав:
Президент Зеленский сейчас один из самых реально влиятельных людей в мире. Он с начала войны, реально изменил политическую картину мира по отношению к Украине и раше. Его в мире считают человеком, который добился реальных результатов в борьбе с коррупцией в верхних эшелонах.
Поржал... Вьі серьезно, что ли?..
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:55
ЛАД написав:
Вам нравится метод?
Хотите взять пример с "рашашовіністів"?
А українську я знаю, можливо, не гірше за Вас.
Було б непогано взяти хоть у цьому з них приклад, бо стріляти у відповідь по їх території прикладу не беруть, бояться розлютити.
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:58
lapay написав:
Щоб не було мовних проблем, треба приймати закон про мови нацменшин, до яких відноситься і російська. Тоді пересічні представники меншин зможуть отримати послуги і довідки в перекладі рідною мовою.
Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:01
remark написав:
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:04
juristkostya написав: remark написав:
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:13
remark написав: juristkostya написав: remark написав:
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?
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