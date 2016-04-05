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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:15
remark написав:
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Во, дуже часто бачу це ваше "попросити" яке перетворюється в срач та конфлікти, як на вулиці так і на різних ресурсах в інеті.
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otg
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:16
remark написав:
.......
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Є різниця між "попросити" і "примусити"?
Чи Ви її не бачите?
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:17
juristkostya написав:
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.[/quote]
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.[/quote]
Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?[/quote]
Це є в моєму тексті, я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19
remark написав: juristkostya написав:
Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.
Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.[/quote]
Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?[/quote]
Це є в моєму тексті, я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?[/quote]
В таких просьбах важно вовремя остановиться. Я чисто по-клубному помогаю вам не перейти грань.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:23
ЛАД
После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:24
lapay написав: ЛАД написав:
Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?
Не краще. Є різниця між знанням мови для роботи і спілкуванням іноземною мовою з власними дітьми. Так спілкуються нацменшини, коли вже онуки не будуть знати мову прадідів. Є ще швидшій спосіб депортації носіїв, як було з поляками, але зараз двадцять перше століття, депортації і фільтраційні табори, разом з катуваннями і стратою, практикують окупанти, а не ми.
Ну не будуть онуки знати, то й не будуть. То вже їх справа. Що буде через 50-100 років ми з вами не знаємо.
Чи треба сьогодні і зараз?
Наслідки "сьогодні і зараз" бувають не дуже гарні.
У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.
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ЛАД
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:25
otg написав: remark написав:
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Во, дуже часто бачу це ваше "попросити" яке перетворюється в срач та конфлікти, як на вулиці так і на різних ресурсах в інеті.
Ваша уважність на вулиці і в інеті тільки підтверджує, що мовне питання це хвороба, коли одні кажуть ми не будемо лікуватися, бо нам і так харашо, а інші вимушені жити поруч з хворими.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:25
Вкладчик1234 написав:
Забыл спросить в сообшении выше: а Вы с какой целью выучили польский и английский? Чтобы удобнее было любить Украину из Польши или Британии?
Польский - был как хобби, англ. - для работы. А как языки относятся к любви к Украине?
Вот знаю худо-бедно "российский" язык - как это влияет?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:27
juristkostya написав:
В таких просьбах важно вовремя остановиться. Я чисто по-клубному помогаю вам не перейти грань.
Дякую, намагаюсь рахуватись з вашою думкою.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:30
antey1969 написав:
Национализм именно поэтому и называется национализмом, что он в первую очередь планомерно притесняет нетитульные нации.
Выходит СССР был националистическим образованием.
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