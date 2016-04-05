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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16741675167616771678 ... 1680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:15

  remark написав:Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Во, дуже часто бачу це ваше "попросити" яке перетворюється в срач та конфлікти, як на вулиці так і на різних ресурсах в інеті.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:16

  remark написав:.......
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.

Є різниця між "попросити" і "примусити"?
Чи Ви її не бачите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:17

  juristkostya написав:Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.

Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.[/quote]
Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.[/quote]
Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?[/quote]

Це є в моєму тексті, я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19

  remark написав:
  juristkostya написав:Якщо знаєте, то демонструйте, буде вам за це шана.

Имейте в виду: современная политология называет попытки диктовать человеку поведение в клубе по интересам или в ином глубоко личном вопросе одним из признаков фашизма. Другие политические режимы в подобном не замечены.

Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.[/quote]
Где в моем тексте вы нашли слово "попросить"?[/quote]

Це є в моєму тексті, я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?[/quote]
В таких просьбах важно вовремя остановиться. Я чисто по-клубному помогаю вам не перейти грань.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:23

ЛАД
После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:24

  lapay написав:
  ЛАД написав:Индия не перешла на "мову колонізаторів", тем не менее, английский там - один из государственных.
И, может, лучше не забывать те языки, которые мы уже знаем, а учить ещё и новые?

Не краще. Є різниця між знанням мови для роботи і спілкуванням іноземною мовою з власними дітьми. Так спілкуються нацменшини, коли вже онуки не будуть знати мову прадідів. Є ще швидшій спосіб депортації носіїв, як було з поляками, але зараз двадцять перше століття, депортації і фільтраційні табори, разом з катуваннями і стратою, практикують окупанти, а не ми.

Ну не будуть онуки знати, то й не будуть. То вже їх справа. Що буде через 50-100 років ми з вами не знаємо.
Чи треба сьогодні і зараз?
Наслідки "сьогодні і зараз" бувають не дуже гарні.
У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:25

  otg написав:
  remark написав:Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Во, дуже часто бачу це ваше "попросити" яке перетворюється в срач та конфлікти, як на вулиці так і на різних ресурсах в інеті.

Ваша уважність на вулиці і в інеті тільки підтверджує, що мовне питання це хвороба, коли одні кажуть ми не будемо лікуватися, бо нам і так харашо, а інші вимушені жити поруч з хворими.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Забыл спросить в сообшении выше: а Вы с какой целью выучили польский и английский? Чтобы удобнее было любить Украину из Польши или Британии?

Польский - был как хобби, англ. - для работы. А как языки относятся к любви к Украине?
Вот знаю худо-бедно "российский" язык - как это влияет?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:27

  juristkostya написав:В таких просьбах важно вовремя остановиться. Я чисто по-клубному помогаю вам не перейти грань.


Дякую, намагаюсь рахуватись з вашою думкою.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Национализм именно поэтому и называется национализмом, что он в первую очередь планомерно притесняет нетитульные нации.

Выходит СССР был националистическим образованием.
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