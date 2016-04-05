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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 167516761677167816791680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:31

  remark написав:.........
я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?

Я демонстрував знання української мови неодноразово.
Но обратите внимание, я ни разу не просил ни Вас, ни кого бы то ещё демонстрировать знание русского языка. :)
Если человеку удобнее/легче писать по-украински, то пожалуйста.
Когда-то не помню кого упрекал за посты на английском - так его у нас далеко не все знают, тем более в достаточной степени, чтобы читать посты на форуме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:31

  remark написав:Ваша уважність на вулиці і в інеті тільки підтверджує, що мовне питання це хвороба, коли одні кажуть ми не будемо лікуватися, бо нам і так харашо, а інші вимушені жити поруч з хворими.
Ви рахуэте як що хтось розмовляє на мові яка Вам не подобається він хворий? Я тоді не пойму Ви пропогадуєте фашизм, чи просто маєте не достатньо освічченість що не розумїєте?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?

Срач почався через вступ в дію чергових положень закону про Мову, зокрема про обов'язковий дубляж українською інтернет ресурсів. Бабки активні юзери нету? Довідки були як приклад державних послуг державною мовою. Основні конфлікти в сфері послуг, де споживачі не можуть отримати послуги мовою регіональної мовної меншини, українською чи російською.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:38

  otg написав:
  remark написав:Ваша уважність на вулиці і в інеті тільки підтверджує, що мовне питання це хвороба, коли одні кажуть ми не будемо лікуватися, бо нам і так харашо, а інші вимушені жити поруч з хворими.
Ви рахуэте як що хтось розмовляє на мові яка Вам не подобається він хворий? Я тоді не пойму Ви пропогадуєте фашизм, чи просто маєте не достатньо освічченість що не розумїєте?


Освіченість, якщо правильно. Я вам намагався прикладом хворих, донести існуючу мовну проблему, не більше, так що не фантазуйте і не робіть з мене пропагандиста.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:39

  pesikot написав:ЛАД
После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?

Мне и без Кременчуга и Винницы хватает бомбёжек моего родного Харькова.
И погибших у нас от бомбёжек намного больше, чем в этих городах.
Но искать хороших русских мне не надо. Они есть. Так же, как и хорошие буряты.
Но сегодня война.
И во время войны не приходится искать хороших или плохих. Во время войны надо убивать врага, который пришёл с оружием в руках в мой дом и мою страну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:39

О, уже и западная пресса начала обращать внимание на факт гендерного неравенства при выпуске людей за границу из Украины - https://foreignpolicy.com/2022/07/15/uk ... an-rights/

Хорошенький же имидж страны вырисовывается...
katso
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:42

  remark написав:
  otg написав:
  remark написав:Ого як, то тепер вже попросити людину заговорити українською фашизмом називають?
Понял-прінял, таваріщ юріст.
Во, дуже часто бачу це ваше "попросити" яке перетворюється в срач та конфлікти, як на вулиці так і на різних ресурсах в інеті.

Ваша уважність на вулиці і в інеті тільки підтверджує, що мовне питання це хвороба, коли одні кажуть ми не будемо лікуватися, бо нам і так харашо, а інші вимушені жити поруч з хворими.

Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:43

  lapay написав:
  otg написав:Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?

Срач почався через вступ в дію чергових положень закону про Мову, зокрема про обов'язковий дубляж українською інтернет ресурсів. Бабки активні юзери нету? Довідки були як приклад державних послуг державною мовою. Основні конфлікти в сфері послуг, де споживачі не можуть отримати послуги мовою регіональної мовної меншини, українською чи російською.
Так де Ви бачили такий срач? Не придумуйте. Я не часто хожу за довідками, тим більш мінцифри багато питань вирішило, але коли був в держ конторах не разу не бачив не яких конфліктів по цьому питанню з боку руськомовних. Що стосується інету, зовсім не бачу проблеми. Хоча рахую що під час війни займатись цім дурість.
Востаннє редагувалось otg в Суб 16 лип, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:не знаємо.
Чи треба сьогодні і зараз?
Наслідки "сьогодні і зараз" бувають не дуже гарні.
У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.

Сьогодні і зараз вже триває тридцять років. За цей час можна було вивчити українську мову. Наразі настав час продемонструвати це знання, якщо хтось працює в сфері послуг чи держслужбовець, і споживач звертається до нього державною мовою.
Зараз йде зворотній процес, який був при радянсьеій окупації, теж доволі повільний, якщо що.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:45

  juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.


давайте звернемось до вікіпедії, що вас бентежить в моїх постах:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B7%D0%BC
Востаннє редагувалось remark в Суб 16 лип, 2022 13:47, всього редагувалось 2 разів.
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