remark написав:......... я звернувся до людини з проханням демонструйте знання мови, що не так, чим образив руськоязичного?
Я демонстрував знання української мови неодноразово. Но обратите внимание, я ни разу не просил ни Вас, ни кого бы то ещё демонстрировать знание русского языка. Если человеку удобнее/легче писать по-украински, то пожалуйста. Когда-то не помню кого упрекал за посты на английском - так его у нас далеко не все знают, тем более в достаточной степени, чтобы читать посты на форуме.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лип, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?
Срач почався через вступ в дію чергових положень закону про Мову, зокрема про обов'язковий дубляж українською інтернет ресурсів. Бабки активні юзери нету? Довідки були як приклад державних послуг державною мовою. Основні конфлікти в сфері послуг, де споживачі не можуть отримати послуги мовою регіональної мовної меншини, українською чи російською.
pesikot написав:ЛАД После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?
Мне и без Кременчуга и Винницы хватает бомбёжек моего родного Харькова. И погибших у нас от бомбёжек намного больше, чем в этих городах. Но искать хороших русских мне не надо. Они есть. Так же, как и хорошие буряты. Но сегодня война. И во время войны не приходится искать хороших или плохих. Во время войны надо убивать врага, который пришёл с оружием в руках в мой дом и мою страну.
otg написав:Вот Ви пишите бред. При чому тут довідки? Любий руськомовний, ну по крайній мірі більшість, не проти довідок на мові. Одиниці якихось старих бабульок з старческим маразмом, можут вимагати довідку на русском. Все остальне тупий срач про мову. Мін половина воїнів на передку розмовляють на россійський. Ви іх хочете вигнати в рашу?
Срач почався через вступ в дію чергових положень закону про Мову, зокрема про обов'язковий дубляж українською інтернет ресурсів. Бабки активні юзери нету? Довідки були як приклад державних послуг державною мовою. Основні конфлікти в сфері послуг, де споживачі не можуть отримати послуги мовою регіональної мовної меншини, українською чи російською.
Так де Ви бачили такий срач? Не придумуйте. Я не часто хожу за довідками, тим більш мінцифри багато питань вирішило, але коли був в держ конторах не разу не бачив не яких конфліктів по цьому питанню з боку руськомовних. Що стосується інету, зовсім не бачу проблеми. Хоча рахую що під час війни займатись цім дурість.
Востаннє редагувалось otg в Суб 16 лип, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:не знаємо. Чи треба сьогодні і зараз? Наслідки "сьогодні і зараз" бувають не дуже гарні. У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.
Сьогодні і зараз вже триває тридцять років. За цей час можна було вивчити українську мову. Наразі настав час продемонструвати це знання, якщо хтось працює в сфері послуг чи держслужбовець, і споживач звертається до нього державною мовою. Зараз йде зворотній процес, який був при радянсьеій окупації, теж доволі повільний, якщо що.
juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.