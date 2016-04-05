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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16761677167816791680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:46

  BIGor написав:
  antey1969 написав:Национализм именно поэтому и называется национализмом, что он в первую очередь планомерно притесняет нетитульные нации.

Выходит СССР был националистическим образованием.

Мысль о том, что национальная политика СССР неидеальна, скажем прямо, не блещет новизной. У нее были критики ещё 20-годы прошлого века.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:50

  remark написав:
давайте звернемось до вікіпедіїї:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B7%D0%BC
Не цитуйте вікіпедію, це мовітон. Повірте не трпимість до людей по расовій, національній чи другим ознакам це типова риса фашизму. До прикладу Ви йдете мені на зустріч і у Вас на голові заплетена косічка, я підхожу бах в морду. Ах ти пі-др. Ну да мені не подобаються всякі голубі, але я не фашист, та мушу бути терпимий до других.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Так де Ви бачили такий срач? Не придумуйте. Я не часто хожу за довідками, тим більш мінцифри багато питань вирішило, але коли був в держ конторах не разу не бачив не яких конфліктів по цьому питанню з боку руськомовних. Що стосується інету зовсім не бачу проблеми.Хоча рахую що під час війни займатись цім дурість.

Дурість взагалі виступати проти закону про Мову, спочатку комусь державна мова не подобається, потім сама держава, за прикладом далеко ходити не треба.
Російськомовній меншині треба виступати за закон про нацменшини, якщо вони хочуть зберегти свою ідентичність, або змиритись з поступовою асиміляцією.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:53

  remark написав:
  juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.


давайте звернемось до вікіпедії, що вас бентежить в моїх постах:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B7%D0%BC

Не совсем понятен ваш вопрос
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:02

  otg написав:
  remark написав:
давайте звернемось до вікіпедіїї:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B7%D0%BC
Не цитуйте вікіпедію, це мовітон. Повірте не трпимість до людей по расовій, національній чи другим ознакам це типова риса фашизму. До прикладу Ви йдете мені на зустріч і у Вас на голові заплетена косічка, я підхожу бах в морду. Ах ти пі-др. Ну да мені не подобаються всякі голубі, але я не фашист, та мушу бути терпимий до других.


Так, терпимість, почувши сьогодні всіх, роблю висновок, що на превеликий жаль в Україні переважна більшість є російськомовною і намагається такими же залишитися в силу всіх почутих аргументів від форумчан. Прикро, але вимушений з цим рахуватися, щоби не порушувати клубні правила.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:04

  juristkostya написав:
  remark написав:
  juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.


давайте звернемось до вікіпедії, що вас бентежить в моїх постах:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B7%D0%BC

Не совсем понятен ваш вопрос


Вибачте, продовження не буде.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:07

  remark написав:Так, терпимість, почувши сьогодні всіх, роблю висновок, що на превеликий жаль в Україні переважна більшість є російськомовною і намагається такими же залишитися в силу всіх почутих аргументів від форумчан. Прикро, але вимушений з цим рахуватися, щоби не порушувати клубні правила.

Тут я с вами соглашусь, кроме, разве что, оценки "прикро". Если оценить, как ситуация сдвинулась всего за 30 последних лет, то мы видим просто охренительную динамику в сторону украинства. Радоваться надо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:12

  lapay написав:..........
Сьогодні і зараз вже триває тридцять років. За цей час можна було вивчити українську мову. Наразі настав час продемонструвати це знання, якщо хтось працює в сфері послуг чи держслужбовець, і споживач звертається до нього державною мовою.
Зараз йде зворотній процес, який був при радянсьеій окупації, теж доволі повільний, якщо що.

Сегодня гораздо чаще случается обратная ситуация, когда потребитель обращается на русском и претензии предъявляют ему.
В русскоязычном Харькове продавцы отвечают только по-украински и я не разу не видел скандалов по этому поводу.
В то же время на западной случаи если не скандалов, то явного "неодобрения" в адрес русскоязычных нередки.
Кстати, если я Вас правильно понял, то с Вашим подходом к вопросу вполне согласен.
Ну и, конечно, обсуждение этого вопроса сегодня "не на часі" (кстати, поднимают его сейчас регулярно не русскоязычные).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лип, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:14

Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:19

  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лип, 2022 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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