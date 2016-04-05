Не цитуйте вікіпедію, це мовітон. Повірте не трпимість до людей по расовій, національній чи другим ознакам це типова риса фашизму. До прикладу Ви йдете мені на зустріч і у Вас на голові заплетена косічка, я підхожу бах в морду. Ах ти пі-др. Ну да мені не подобаються всякі голубі, але я не фашист, та мушу бути терпимий до других.
otg написав:Так де Ви бачили такий срач? Не придумуйте. Я не часто хожу за довідками, тим більш мінцифри багато питань вирішило, але коли був в держ конторах не разу не бачив не яких конфліктів по цьому питанню з боку руськомовних. Що стосується інету зовсім не бачу проблеми.Хоча рахую що під час війни займатись цім дурість.
Дурість взагалі виступати проти закону про Мову, спочатку комусь державна мова не подобається, потім сама держава, за прикладом далеко ходити не треба. Російськомовній меншині треба виступати за закон про нацменшини, якщо вони хочуть зберегти свою ідентичність, або змиритись з поступовою асиміляцією.
juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.
Не цитуйте вікіпедію, це мовітон. Повірте не трпимість до людей по расовій, національній чи другим ознакам це типова риса фашизму. До прикладу Ви йдете мені на зустріч і у Вас на голові заплетена косічка, я підхожу бах в морду. Ах ти пі-др. Ну да мені не подобаються всякі голубі, але я не фашист, та мушу бути терпимий до других.
Так, терпимість, почувши сьогодні всіх, роблю висновок, що на превеликий жаль в Україні переважна більшість є російськомовною і намагається такими же залишитися в силу всіх почутих аргументів від форумчан. Прикро, але вимушений з цим рахуватися, щоби не порушувати клубні правила.
juristkostya написав:Я ж не зря сказал, что надо вовремя остановиться. Родной русский в наших реалиях это "вариант нормы", использовать здесь категории "болезни" и "лечения" крайне некорректно и граничит с фашизмом.
remark написав:Так, терпимість, почувши сьогодні всіх, роблю висновок, що на превеликий жаль в Україні переважна більшість є російськомовною і намагається такими же залишитися в силу всіх почутих аргументів від форумчан. Прикро, але вимушений з цим рахуватися, щоби не порушувати клубні правила.
Тут я с вами соглашусь, кроме, разве что, оценки "прикро". Если оценить, как ситуация сдвинулась всего за 30 последних лет, то мы видим просто охренительную динамику в сторону украинства. Радоваться надо.
lapay написав:.......... Сьогодні і зараз вже триває тридцять років. За цей час можна було вивчити українську мову. Наразі настав час продемонструвати це знання, якщо хтось працює в сфері послуг чи держслужбовець, і споживач звертається до нього державною мовою. Зараз йде зворотній процес, який був при радянсьеій окупації, теж доволі повільний, якщо що.
Сегодня гораздо чаще случается обратная ситуация, когда потребитель обращается на русском и претензии предъявляют ему. В русскоязычном Харькове продавцы отвечают только по-украински и я не разу не видел скандалов по этому поводу. В то же время на западной случаи если не скандалов, то явного "неодобрения" в адрес русскоязычных нередки. Кстати, если я Вас правильно понял, то с Вашим подходом к вопросу вполне согласен. Ну и, конечно, обсуждение этого вопроса сегодня "не на часі" (кстати, поднимают его сейчас регулярно не русскоязычные).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 16 лип, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.