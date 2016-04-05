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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1677167816791680>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:24

  otg написав:
  fler написав:
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
Хто змушує? :) Прям ізверги


Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня". Це все німецькою, звісно. Подруга знає англійську, трохи польську та французьку - це не допомогло в Німеччині. Допоміг її чоловік, що вчив німецьку.
Ви десь в Україні чули, щоб іноземцю сказали вчити нашу мову, якщо приїхав сюди жити?
Це не поодинокий приклад, щоб ви розуміли. Зараз наших багато за кордоном, тому подібних історій - вагон і маленький візочок. Особливо, коли йдеться про спроби влаштуватися на роботу.
Але ж погляньте, як "вспєтушились" наші руськомовні патріоти :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:27

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

Ну да, ну да. Как телеканалы выкидывать из эфира - так ты обеими руками за

А вот то, что медведчуковские медиа-проститутки работают на телемарафоне - от тебя никаких претензий

Странно, не находишь ?

Поддерживаешь выкидывание проукраинских каналов из эфира и про медведчуковских в эфире телемарафона молчишь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:27

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
Хто змушує? :) Прям ізверги


Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня". Це все німецькою, звісно. Подруга знає англійську, трохи польську та французьку - це не допомогло в Німеччині. Допоміг її чоловік, що вчив німецьку.
Ви десь в Україні чули, щоб іноземцю сказали вчити нашу мову, якщо приїхав сюди жити?
Це не поодинокий приклад, щоб ви розуміли. Зараз наших багато за кордоном, тому подібних історій - вагон і маленький візочок. Особливо, коли йдеться про спроби влаштуватися на роботу.
Але ж погляньте, як "вспєтушились" наші руськомовні патріоти :mrgreen:
вот видите, вы сами признаёте: не государство заставляет, а человек для собственного комфорта начинает учить язык. Адекватная ситуация, тем более, если ты там иждивенец на шее немецких налогоплательщиков.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В русскоязычном Харькове продавцы отвечают только по-украински и я не разу не видел скандалов по этому поводу.
В то же время на западной случаи если не скандалов, то явного "неодобрения" в адрес русскоязычных нередки.

"Это другое" (c)
"Це інше" (с)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:31

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

Ну да, ну да. Как телеканалы выкидывать из эфира - так ты обеими руками за

А вот то, что медведчуковские медиа-проститутки работают на телемарафоне - от тебя никаких претензий

Странно, не находишь ?

Поддерживаешь выкидывание проукраинских каналов из эфира и про медведчуковских в эфире телемарафона молчишь :)

Да, с каналами это позор. Один "эспрессо" с Портниковым могли бы заменить весь этот балаган под названием "телемарафон". И на гораздо более высоком профессиональном уровне.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, стосовно мови

Я був приємно здивований, коли мої колеги масово та принципово перейшли на спілкування українською.
Навіть ті, про яких я б ніколи не подумав, що вони так добре знають українську
Є такі, хто переходить на спілкування українською, у них ще багато помилок, але вони намагаються та вивчають українську в процессі

Робіть висновки, панове
Хто хоче вчити українську, той вивчить, а хто не хоче ... тот хочет гаварить па-русски
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:34

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

Ну да, ну да. Как телеканалы выкидывать из эфира - так ты обеими руками за

А вот то, что медведчуковские медиа-проститутки работают на телемарафоне - от тебя никаких претензий

Странно, не находишь ?

Поддерживаешь выкидывание проукраинских каналов из эфира и про медведчуковских в эфире телемарафона молчишь :)

Да, с каналами это позор. Один "эспрессо" с Портниковым могли бы заменить весь этот балаган под названием "телемарафон". И на гораздо более высоком профессиональном уровне.

Поддержу
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:36

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".

І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:41

  fler написав:
  otg написав:
  fler написав:
Шо, серйозно? :shock: А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм? :roll:
Хто змушує? :) Прям ізверги


Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня". Це все німецькою, звісно. Подруга знає англійську, трохи польську та французьку - це не допомогло в Німеччині. Допоміг її чоловік, що вчив німецьку.
Ви десь в Україні чули, щоб іноземцю сказали вчити нашу мову, якщо приїхав сюди жити?
Це не поодинокий приклад, щоб ви розуміли. Зараз наших багато за кордоном, тому подібних історій - вагон і маленький візочок. Особливо, коли йдеться про спроби влаштуватися на роботу.
Але ж погляньте, як "вспєтушились" наші руськомовні патріоти :mrgreen:

А Ви не припускаєте, що та продавчиня не такий поліглот, як Ваша подруга, і просто не знає ні англійську, ні польську, ні навіть французьку? :)
І як Ви уявляєте собі працівника, який не знає німецької, при тому що всі навкруги не знають української чи навіть російської?
Від біженця ніхто знання мови не вимагає, виплачують допомогу і живи собі. А якщо бажаєш працювати, то вже інша річ.

P.s. А Ваше "вспєтушились" хорошо характеризует уровень "доктора наук".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:42

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:В русскоязычном Харькове продавцы отвечают только по-украински и я не разу не видел скандалов по этому поводу.
В то же время на западной случаи если не скандалов, то явного "неодобрения" в адрес русскоязычных нередки.

"Это другое" (c)
"Це інше" (с)

Німецькою не вистачає. Нацисти, вони такі, знають всі мови, крім російської.
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