Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.
Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).
P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".
І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.
В подчёркнутом с Вами согласен. В остальном Вы ошибаетесь. Если сегодня опять не забанят, возможно, напишу чуть подробнее.
Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.