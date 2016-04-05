RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1677167816791680
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:46

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".

І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.

В подчёркнутом с Вами согласен.
В остальном Вы ошибаетесь. Если сегодня опять не забанят, возможно, напишу чуть подробнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22650
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 14:50

flysoulfly
 
Повідомлень: 666
З нами з: 13.01.09
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:00

Про російськоязичних воїнів ЗСУ

Музикант та екоактивіст із Краматорська
Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.

https://www.nta.ua/unochi-navit-rosijsk ... na-fronti/
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 07.04.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1677167816791680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98532
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3279
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3670)
16.07.2022 15:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.