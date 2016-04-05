Я був приємно здивований, коли мої колеги масово та принципово перейшли на спілкування українською. Навіть ті, про яких я б ніколи не подумав, що вони так добре знають українську Є такі, хто переходить на спілкування українською, у них ще багато помилок, але вони намагаються та вивчають українську в процессі
Робіть висновки, панове Хто хоче вчити українську, той вивчить, а хто не хоче ... тот хочет гаварить па-русски
Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.
Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).
P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".
І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.
fler написав: Шо, серйозно? А чому тоді десятки тисяч наших біженців-переселенців змушують вчити мови - у Німеччині - німецьку, у Польщі - польську і т.д.? Що це за націоналізм?
Хто змушує? Прям ізверги
Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня". Це все німецькою, звісно. Подруга знає англійську, трохи польську та французьку - це не допомогло в Німеччині. Допоміг її чоловік, що вчив німецьку. Ви десь в Україні чули, щоб іноземцю сказали вчити нашу мову, якщо приїхав сюди жити? Це не поодинокий приклад, щоб ви розуміли. Зараз наших багато за кордоном, тому подібних історій - вагон і маленький візочок. Особливо, коли йдеться про спроби влаштуватися на роботу. Але ж погляньте, як "вспєтушились" наші руськомовні патріоти
А Ви не припускаєте, що та продавчиня не такий поліглот, як Ваша подруга, і просто не знає ні англійську, ні польську, ні навіть французьку? І як Ви уявляєте собі працівника, який не знає німецької, при тому що всі навкруги не знають української чи навіть російської? Від біженця ніхто знання мови не вимагає, виплачують допомогу і живи собі. А якщо бажаєш працювати, то вже інша річ.
P.s. А Ваше "вспєтушились" хорошо характеризует уровень "доктора наук".
ЛАД написав:В русскоязычном Харькове продавцы отвечают только по-украински и я не разу не видел скандалов по этому поводу. В то же время на западной случаи если не скандалов, то явного "неодобрения" в адрес русскоязычных нередки.
"Это другое" (c) "Це інше" (с)
Німецькою не вистачає. Нацисти, вони такі, знають всі мови, крім російської.
Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.
Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).
P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".
І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.
В подчёркнутом с Вами согласен. В остальном Вы ошибаетесь. Если сегодня опять не забанят, возможно, напишу чуть подробнее.
Музикант та екоактивіст із Краматорська Павло Вишебаба, який сьогодні служить у ЗСУ, у відео пояснив, як українська мова допомагає військовим на фронті, і чому вночі навіть російськомовні починають розмовляти українською.
juristkostya написав:Именно такие меры работают, если мы хотим сохранить жизни. Нахождение рядом с мамой от ракеты точно не спасает.
Для юриста соромно, плутати причину та наслідки...
Ви хочете боротися з наслідками, ігноруючи причину. Взагалі якщо хочуть вирішити проблему, то усувають причину, а не борються з наслідками.
Чим більше будуть діти роззосереджені, тем менше їх загине, це аксіома!
Теореми з припущеннями на кшталт в бомбосховищі школи 100-200-500-1000 дітей одночасно за декілька хвилин, на практиці не працюють!
Зібрання організованого колективу дітей у школах, це у наших реаліях - злочин! Коли стоїть вибір, між життям дитини, та навчанням онлайн по домівкам, хоч і менш якісному, мій вибір - життя та здоров'я дитини, мертвій дитині знання вже не потрібні!
P.S. У Вас _особисто_ є діти молодшого школьного віку?
ЛАД написав:Если человеку удобнее/легче писать по-украински, то пожалуйста.
Розумієте ЛАД, мені зручніше і легше писати російською - я виріс у російськомовній сім'ї, закінчив російську школу, до речі українська у нашому місті була одна,якби найгірша, решта 4-и були російські і це глибинка західної України - так срср викорінював українську, закінчив медичний виш у леніграді, але перейшов на українську, через силу, зробив і роблю зусилля над собою, пишу і розмовляю солов'їною, правда молюся про себе поки що ще російською, а чому? Дасте відповідь?