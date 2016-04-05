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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16781679168016811682>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:35

  fler написав:Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня".
десятки раз был в Польше, общался на русском (в т.ч. на выставках/семинарах где деловые люди презентуют свою продукцию) никто мне не сказал "вы к нам приехали общайтесь на польском". Это дурь 86 уровня. Могли что то переспросить. Тогда я переходил на украинский и английский. Невозможно выучить языки всех тех стран куда волей случая тебя может занести судьба.

Касательно русского. В моем жк живут белорусы, бежали после выборов, оформили документы внж, купили квартиру. Мне в голову не придёт сказать им "учите украинский" это как минимум невежливо, такие решения принимаются индивидуально, я же не знаю собираются они здесь вечно жить или какие у них планы.

Едут они во Львов и встречают "легкое недопонимание" из за того что кто то нарисовал себе в голове картину что русскоязычные = поклонники русского мира и путина. Им на лбу приклеить бумажку что они белорусы и сбежали от режима Лукашенко? Мир не черно-белый чтобы по языку определять политические и другие предпочтения. У тех кто так делает очень примитивное мышление.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:45

  _Mykola_ написав:
  juristkostya написав:Именно такие меры работают, если мы хотим сохранить жизни. Нахождение рядом с мамой от ракеты точно не спасает.

Для юриста соромно, плутати причину та наслідки...

Ви хочете боротися з наслідками, ігноруючи причину. Взагалі якщо хочуть вирішити проблему, то усувають причину, а не борються з наслідками.

Чим більше будуть діти роззосереджені, тем менше їх загине, це аксіома!

Теореми з припущеннями на кшталт в бомбосховищі школи 100-200-500-1000 дітей одночасно за декілька хвилин, на практиці не працюють!

Зібрання організованого колективу дітей у школах, це у наших реаліях - злочин!
Коли стоїть вибір, між життям дитини, та навчанням онлайн по домівкам, хоч і менш якісному, мій вибір - життя та здоров'я дитини, мертвій дитині знання вже не потрібні!

P.S. У Вас _особисто_ є діти молодшого школьного віку?

Понятно, что хорошо, когда каждый в отдельной избушке в лесу. Да, так можно перекантоваться недельку-месяц.
Но давать детям образование так невозможно, и экономика так работать тоже не может.
Пять месяцев война идет, пора начинать строить жизнь сообразно новой реальности.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:46

  vitaliian написав:десятки раз был в Польше, общался на русском (в т.ч. на выставках/семинарах где деловые люди презентуют свою продукцию) никто мне не сказал "вы к нам приехали общайтесь на польском".

Чего только не придумаешь, чтобы оправдать себя

Понимаешь, vitaliian, я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая
Поэтому я многое помню, что ты писал ранее

И не говори, что ты многое не писал. Не ври
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:09

  AlexMotel написав:Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.


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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:12

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Коли закінчаться ракетні обстріли українських міст?
Тоді, коли ми на ракетны удари будемо відповідати ракетними ударами по військових об'єктах на території рфії.

В України немає чим відповідати. За тридцять років так і не спромоглись створити ні аналогів калібрів ні аналогів х-101
Я думаю якби раша усвідомлювала що відповідь на її удари по Дніпру та Вінниці, прилетить по Тулі чи Нижньому Тагілі, таких ударів б небуло.

Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?
beee
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:16

  AlexMotel написав:Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.

В общем согласен. С уточнением.
Знання української мови - обов'язково.
Навчання - припустимо на язиках національних меншин (в т.ч. російською, угорською, татарською, ...).
Такое требование, кстати, действует в Европе (не помню сейчас , в каком документе зафиксировано). Мы же идём в Европу, не?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:19

Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:21

  beee написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Коли закінчаться ракетні обстріли українських міст?
Тоді, коли ми на ракетны удари будемо відповідати ракетними ударами по військових об'єктах на території рфії.

В України немає чим відповідати. За тридцять років так і не спромоглись створити ні аналогів калібрів ні аналогів х-101
Я думаю якби раша усвідомлювала що відповідь на її удари по Дніпру та Вінниці, прилетить по Тулі чи Нижньому Тагілі, таких ударів б небуло.

Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?

Не далекоглядними людьми.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:21

  flysoulfly написав:

На 24 хвилині: "...опоздали на месяц-полтора", "если бы вот эти Хаймарсы... они бы передали, скажем, два мецяув назад, мы бы имели совсем другую ситуацию на поле боя... и за этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."
Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?
Schmit
 
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