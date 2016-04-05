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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:35
fler написав:
Життя змушує. Коли моя подруга в німецькій крамниці купувала товар, продавчиня їй сказала: "Якщо ви до нас приїхали, то мусите вчити нашу мову. Тому повторіть за мною фразу:"я бажаю вам гарного дня".
десятки раз был в Польше, общался на русском (в т.ч. на выставках/семинарах где деловые люди презентуют свою продукцию) никто мне не сказал "вы к нам приехали общайтесь на польском". Это дурь 86 уровня. Могли что то переспросить. Тогда я переходил на украинский и английский. Невозможно выучить языки всех тех стран куда волей случая тебя может занести судьба.
Касательно русского. В моем жк живут белорусы, бежали после выборов, оформили документы внж, купили квартиру. Мне в голову не придёт сказать им "учите украинский" это как минимум невежливо, такие решения принимаются индивидуально, я же не знаю собираются они здесь вечно жить или какие у них планы.
Едут они во Львов и встречают "легкое недопонимание" из за того что кто то нарисовал себе в голове картину что русскоязычные = поклонники русского мира и путина. Им на лбу приклеить бумажку что они белорусы и сбежали от режима Лукашенко? Мир не черно-белый чтобы по языку определять политические и другие предпочтения. У тех кто так делает очень примитивное мышление.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 16 лип, 2022 15:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:45
_Mykola_ написав: juristkostya написав:
Именно такие меры работают, если мы хотим сохранить жизни. Нахождение рядом с мамой от ракеты точно не спасает.
Для юриста соромно, плутати причину та наслідки...
Ви хочете боротися з наслідками, ігноруючи причину. Взагалі якщо хочуть вирішити проблему, то усувають причину, а не борються з наслідками.
Чим більше будуть діти роззосереджені, тем менше їх загине, це аксіома!
Теореми з припущеннями на кшталт в бомбосховищі школи 100-200-500-1000 дітей одночасно за декілька хвилин, на практиці не працюють!
Зібрання організованого колективу дітей у школах, це у наших реаліях - злочин!
Коли стоїть вибір, між життям дитини, та навчанням онлайн по домівкам, хоч і менш якісному, мій вибір - життя та здоров'я дитини, мертвій дитині знання вже не потрібні!
P.S. У Вас _особисто_ є діти молодшого школьного віку?
Понятно, что хорошо, когда каждый в отдельной избушке в лесу. Да, так можно перекантоваться недельку-месяц.
Но давать детям образование так невозможно, и экономика так работать тоже не может.
Пять месяцев война идет, пора начинать строить жизнь сообразно новой реальности.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:46
vitaliian написав:десятки раз был в Польше
, общался на русском (в т.ч. на выставках/семинарах где деловые люди презентуют свою продукцию) никто мне не сказал "вы к нам приехали общайтесь на польском".
Чего только не придумаешь, чтобы оправдать себя
Понимаешь, vitaliian
, я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая
Поэтому я многое помню, что ты писал ранее
И не говори, что ты многое не писал. Не ври
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:02
Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:09
AlexMotel написав:
Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:12
Ukrainian написав: Schmit написав:
Коли закінчаться ракетні обстріли українських міст?
Тоді, коли ми на ракетны удари будемо відповідати ракетними ударами по військових об'єктах на території рфії.
В України немає чим відповідати. За тридцять років так і не спромоглись створити ні аналогів калібрів ні аналогів х-101
Я думаю якби раша усвідомлювала що відповідь на її удари по Дніпру та Вінниці, прилетить по Тулі чи Нижньому Тагілі, таких ударів б небуло.
Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:16
AlexMotel написав:
Чому така проблема з цією мовою?
Вважаю так, держслужбовці, оф.документи, навчання все на українській без варіантів.
Штрафів за не дай боже іноземне слово не повино бути взагалі, хто підніме скандал за мову з політиків і державників до 5 років, в народі за шоу з проблемою "я вас не панимаю" поліція суд стаття хамство.
У всіх іших випадках розмовляйте хоч на мові майя.
В общем согласен. С уточнением.
Знання української мови - обов'язково.
Навчання - припустимо на язиках національних меншин (в т.ч. російською, угорською, татарською, ...).
Такое требование, кстати, действует в Европе (не помню сейчас , в каком документе зафиксировано). Мы же идём в Европу, не?
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:19
Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:21
beee написав: Ukrainian написав: Schmit написав:
Коли закінчаться ракетні обстріли українських міст?
Тоді, коли ми на ракетны удари будемо відповідати ракетними ударами по військових об'єктах на території рфії.
В України немає чим відповідати. За тридцять років так і не спромоглись створити ні аналогів калібрів ні аналогів х-101
Я думаю якби раша усвідомлювала що відповідь на її удари по Дніпру та Вінниці, прилетить по Тулі чи Нижньому Тагілі, таких ударів б небуло.
Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?
Не далекоглядними людьми.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:21
flysoulfly написав:
На 24 хвилині: "...опоздали на месяц-полтора", "если бы вот эти Хаймарсы... они бы передали, скажем, два мецяув назад, мы бы имели совсем другую ситуацию на поле боя... и за этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."
Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?
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