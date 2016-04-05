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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:24
beee написав:
Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?
Ці питання пов'язані, для чого нам мова і для чого нам ракети, якщо ми нічим не відрізняємось від сусіда, він же не може напасти на своїх?
Він і білорусів не окупував, просто тихо проковтнув без спротиву, бо ні мови, ні свободи немає, один пахан просто передав майно і кріпаків іншому, за газові борги.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:25
AlexMotel написав:Ukrainian
Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
В цих містах немає серйозних військових підприємств, тому немає сенсу.
А от удар по заводу Калібрів в Свердловську у відповідь на удар по Дніпру був би корисним.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:27
Schmit написав:
Хм, а якби Україна мала озброєння типу
Калібрів та х-101
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:28
beee написав: Ukrainian написав: Schmit написав:
Коли закінчаться ракетні обстріли українських міст?
Тоді, коли ми на ракетны удари будемо відповідати ракетними ударами по військових об'єктах на території рфії.
В України немає чим відповідати. За тридцять років так і не спромоглись створити ні аналогів калібрів ні аналогів х-101
Я думаю якби раша усвідомлювала що відповідь на її удари по Дніпру та Вінниці, прилетить по Тулі чи Нижньому Тагілі, таких ударів б небуло.
Вместо этого верного утверждения десяток страниц обсуждают мову. Ну как их назвать?
Утверждение неверное.
Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять.
До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:33
Schmit написав:
Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?
Хаймерси не зупинять наступ орків, тільки дещо загальмують. Скоро вони перебудують логістику, як ми вже її перебудували, і полізуть знову. Нема тут швидких рішень, ні в них, ні в нас. Але ми могли значно зменшити окупацію Півдня, якби готувались.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:35
Ukrainian написав: Schmit написав:
Хм, а якби Україна мала озброєння типу
Калібрів та х-101
Ну це було б взагалі супер, але суть, що нам було б цілком достатньо і тієї зброї, на які у нас вже були налаштовані виробничі лінії (аналоги Хаймарс і Іскандер). Тепер же виробництва розбомблені, а ми молимося на західні аналоги, які нам дають по мінімуму і не робимо висновків.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:39
ЛАД написав:
Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять.
До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.
Там немає серйозних військових заводів.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:44
lapay написав: Schmit написав:
Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?
Хаймерси не зупинять наступ орків, тільки дещо загальмують. Скоро вони перебудують логістику, як ми вже її перебудували, і полізуть знову. Нема тут швидких рішень, ні в них, ні в нас. Але ми могли значно зменшити окупацію Півдня, якби готувались.
Аналогічно було б і з менш точнішою Вільхою.
Є потреба в довгій руці щоб дістати до підмосковної Дубно де роблять Калібри.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:46
Ukrainian написав: ЛАД написав:
Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять.
До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.
Там немає серйозних військових заводів.
Зато є бази та всяка логістична муйня(ж.д),цього досить для балансу.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:48
remark написав:
Цікаво, норми закона стосуються цього форуму, чи і надалі тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів?
хотелось бы знать что именно вы имели ввиду своим высером.
а то в лучших геббельсовских традициях ваш вброс типа ниче не сказал но громко намекнул что бы каждый додумал что сам хочет. прямо как наш капитан зе.
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