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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16791680168116821683>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:35

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу

Калібрів та х-101

Ну це було б взагалі супер, але суть, що нам було б цілком достатньо і тієї зброї, на які у нас вже були налаштовані виробничі лінії (аналоги Хаймарс і Іскандер). Тепер же виробництва розбомблені, а ми молимося на західні аналоги, які нам дають по мінімуму і не робимо висновків.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять.
До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.

Там немає серйозних військових заводів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:44

  lapay написав:
  Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?

Хаймерси не зупинять наступ орків, тільки дещо загальмують. Скоро вони перебудують логістику, як ми вже її перебудували, і полізуть знову. Нема тут швидких рішень, ні в них, ні в нас. Але ми могли значно зменшити окупацію Півдня, якби готувались.

Аналогічно було б і з менш точнішою Вільхою.
Є потреба в довгій руці щоб дістати до підмосковної Дубно де роблять Калібри.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:46

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять.
До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.

Там немає серйозних військових заводів.

Зато є бази та всяка логістична муйня(ж.д),цього досить для балансу.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:52

  AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:53

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу

Калібрів та х-101

Ну це було б взагалі супер, але суть, що нам було б цілком достатньо і тієї зброї, на які у нас вже були налаштовані виробничі лінії (аналоги Хаймарс і Іскандер). Тепер же виробництва розбомблені, а ми молимося на західні аналоги, які нам дають по мінімуму і не робимо висновків.

Аналоги іскандерів та хаймарсів не дають змоги бити по великих військових підприємствах в глибині рашки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:57

тайна 15 июля

... президент Сербії Александар Вучич. За день до думських зборів він дав інтерв'ю одному з сербських телеканалів, під час якого продемонстрував добре знання назв районних центрів Донецької області України, вибраних Путіним на головні цілі своїх ударів. Вучич був незле процитований світовими ЗМІ. План Путіна у його викладі такий: захопити незахоплені міста Донецької області й зажадати від світу визнати ці завоювання. Коли новий ультиматум не буде прийнятий, Путін, за словами Вучича, занурить світ у пекло.

Власне, очікування анонсу пекла, в яке Путін має намір занурити світ заради захоплення Краматорська, і створило тло засідання Держдуми 15 липня.

https://zn.ua/ukr/international/navishc ... ustki.html
статья большая и бестолковая, конкретики нет, сплошная конспирология. и самого интервью Вучича я не нашел только надёрганные цитаты из него. Наверное, такая задумка, интервью типа неважное, читайте цитаты.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует 14 июля Вучича РИА Новости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 17:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:58

Україні після перемоги потрібно будувати секретні (наскільки це можливо з такою кількістю шпигунів) підземні ракетні заводи, а також створювати ядерну зброю по аналогу з Ізраїлем. В іншому випадку не буде спокою від придуркуватого сусіда .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 16:58

  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?

Да также как и они, чтобы рядом были военные.и на каждые возмущения отвечать. что это за обстрел Винницы, за ..., за ...Вот когда до них дойдёт, то внутри волна поднимется.И я вообще удивляюсь, как до си нет терактов в Москве и питере.А надо бы. только не брать ответственность в открытую, пусть просто догадываются.и оставлять предупреждения, что буде дали. если не уберутся из др стран.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:04

  Кучинелли написав:Да также как и они,
а за изнасилованных женщин стесняюсь спросить как предлагаете мстить?
vitaliian
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  #<1 ... 16791680168116821683>
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