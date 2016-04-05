Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу
Калібрів та х-101
Ну це було б взагалі супер, але суть, що нам було б цілком достатньо і тієї зброї, на які у нас вже були налаштовані виробничі лінії (аналоги Хаймарс і Іскандер). Тепер же виробництва розбомблені, а ми молимося на західні аналоги, які нам дають по мінімуму і не робимо висновків.
ЛАД написав:Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять. До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.
Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу Хаймарсів (Вільха) з перших днів, то...? Доходить нарешті, завдяки кому "этот месяц-полтора Украина виживала путем гибели своих воиннослужащих, разрушением своей инфраструктуры..."?
Хаймерси не зупинять наступ орків, тільки дещо загальмують. Скоро вони перебудують логістику, як ми вже її перебудували, і полізуть знову. Нема тут швидких рішень, ні в них, ні в нас. Але ми могли значно зменшити окупацію Півдня, якби готувались.
Аналогічно було б і з менш точнішою Вільхою. Є потреба в довгій руці щоб дістати до підмосковної Дубно де роблять Калібри.
ЛАД написав:Расстояние Харьков - Белгород - 80 км. Дальность стрельбы Точки-У - 120 км. Вполне могли обстрелять. До Курска от Харькова подальше, от Сум тоже далековато - 160 км (по трассе, по прямой меньше, но тоже, видимо, больше 120 км). Но от границы по трассе 111 км. По прямой будет меньше, и есть точки немного ближе.
Там немає серйозних військових заводів.
Зато є бази та всяка логістична муйня(ж.д),цього досить для балансу.
AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1 Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
Schmit написав:Хм, а якби Україна мала озброєння типу
Калібрів та х-101
Ну це було б взагалі супер, але суть, що нам було б цілком достатньо і тієї зброї, на які у нас вже були налаштовані виробничі лінії (аналоги Хаймарс і Іскандер). Тепер же виробництва розбомблені, а ми молимося на західні аналоги, які нам дають по мінімуму і не робимо висновків.
Аналоги іскандерів та хаймарсів не дають змоги бити по великих військових підприємствах в глибині рашки.
... президент Сербії Александар Вучич. За день до думських зборів він дав інтерв'ю одному з сербських телеканалів, під час якого продемонстрував добре знання назв районних центрів Донецької області України, вибраних Путіним на головні цілі своїх ударів. Вучич був незле процитований світовими ЗМІ. План Путіна у його викладі такий: захопити незахоплені міста Донецької області й зажадати від світу визнати ці завоювання. Коли новий ультиматум не буде прийнятий, Путін, за словами Вучича, занурить світ у пекло.
Власне, очікування анонсу пекла, в яке Путін має намір занурити світ заради захоплення Краматорська, і створило тло засідання Держдуми 15 липня.
статья большая и бестолковая, конкретики нет, сплошная конспирология. и самого интервью Вучича я не нашел только надёрганные цитаты из него. Наверное, такая задумка, интервью типа неважное, читайте цитаты.
«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует 14 июля Вучича РИА Новости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 17:05, всього редагувалось 3 разів.
Україні після перемоги потрібно будувати секретні (наскільки це можливо з такою кількістю шпигунів) підземні ракетні заводи, а також створювати ядерну зброю по аналогу з Ізраїлем. В іншому випадку не буде спокою від придуркуватого сусіда .
AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1 Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?
Да также как и они, чтобы рядом были военные.и на каждые возмущения отвечать. что это за обстрел Винницы, за ..., за ...Вот когда до них дойдёт, то внутри волна поднимется.И я вообще удивляюсь, как до си нет терактов в Москве и питере.А надо бы. только не брать ответственность в открытую, пусть просто догадываются.и оставлять предупреждения, что буде дали. если не уберутся из др стран.