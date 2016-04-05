Нет, этим не заниматься.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:06
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:07
тогда нет логики, убивать мирных можно а насиловать почему то нельзя. Убийство меньший грех или как?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 17:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:08
vitaliian
Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:13
Якщо вночі бити то там нікого не буде. Інше питання що бити немає чим. Міст не так просто зруйнувати.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:14
Я хочу чтобы ты думал что пишешь.
1. После первых ударов по русским мирным обьектам отношение Запада к войне поменяется. Одно дело давать оружие и кредиты на оборону, а другое - на убийство мирного населения. Не надо думать что Запад фанат Украины и ненавидит рф. Пророссийские политические силы снесут тех политиков, которые будут пытаться дальше нам помогать.
2. Наша цель прекратить войну, без капитуляции и с минимальными жертвами. Как к этой цели ведет убийство мирного населения рф? никак. Тогда зачем это делать. Убитых украинцев уже не вернешь, а жертвы ради мести - деструктивная позиция деградировавшей крысы потерявшей человеческие ценности. В ЕС с такими идеями не берут.
3. Крыса только этого и ждёт когда же мы в ответ замочим их мирных жителей. Чтобы показать всему миру, какие мы кровожадные и какой он защитник.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:28
vitaliian
Ты опять всё извратил.Так как ты пишешь, они и действуют.Они не убивают наших мирных жителей, понимаешь, НЕ убивают.Только к сож это не так.Вот и я предлагаю атаковать их военные или вспомогательные объекты, и не стесняться от того, что рядом могут погибнуть гражданские.Я НЕ предлагаю специально бить по гражданским.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:28
Фары? Нет, не слыхал ...
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От тому Україні потрібно бувати підземні заводи та створювати ядерну зброю по аналогу з Ізраїлем , щоб ніхто не диктував що Україні робити і куди стріляти.
Як варіант «не виний» народ який вибрав «крису» почне тиснути на владу щоб припинити війну.
В ЄС Україну не беруть і так. Британія взагалі вийшла з союзу. Будучи в союзі Британія не змогла б допомагати Україні в таких маштабах.
Панацея не в ЄС в потужному громадському суспільстві де не має схем та муток.
Додано: Суб 16 лип, 2022 17:38
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