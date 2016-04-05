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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1680168116821683>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:06

  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:Да также как и они,
а за изнасилованных женщин стесняюсь спросить как предлагаете мстить?

Нет, этим не заниматься.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:07

  Кучинелли написав:Нет, этим не заниматься.
тогда нет логики, убивать мирных можно а насиловать почему то нельзя. Убийство меньший грех или как?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 16 лип, 2022 17:17, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:08

vitaliian
Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:13

  Кучинелли написав:vitaliian
Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...

Якщо вночі бити то там нікого не буде. Інше питання що бити немає чим. Міст не так просто зруйнувати.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:14

  Кучинелли написав:vitaliian
Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...

Я хочу чтобы ты думал что пишешь.
1. После первых ударов по русским мирным обьектам отношение Запада к войне поменяется. Одно дело давать оружие и кредиты на оборону, а другое - на убийство мирного населения. Не надо думать что Запад фанат Украины и ненавидит рф. Пророссийские политические силы снесут тех политиков, которые будут пытаться дальше нам помогать.
2. Наша цель прекратить войну, без капитуляции и с минимальными жертвами. Как к этой цели ведет убийство мирного населения рф? никак. Тогда зачем это делать. Убитых украинцев уже не вернешь, а жертвы ради мести - деструктивная позиция деградировавшей крысы потерявшей человеческие ценности. В ЕС с такими идеями не берут.
3. Крыса только этого и ждёт когда же мы в ответ замочим их мирных жителей. Чтобы показать всему миру, какие мы кровожадные и какой он защитник.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:28

vitaliian

Ты опять всё извратил.Так как ты пишешь, они и действуют.Они не убивают наших мирных жителей, понимаешь, НЕ убивают.Только к сож это не так.Вот и я предлагаю атаковать их военные или вспомогательные объекты, и не стесняться от того, что рядом могут погибнуть гражданские.Я НЕ предлагаю специально бить по гражданским.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:28

  Ukrainian написав:
  Кучинелли написав:vitaliian
Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...

Якщо вночі бити то там нікого не буде.

Фары? Нет, не слыхал ...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Якщо вночі бити то там нікого не буде

Ты в этом уверен.Мост что по расписанию работает...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:После первых ударов по русским мирным обьектам отношение Запада к войне поменяется.

От тому Україні потрібно бувати підземні заводи та створювати ядерну зброю по аналогу з Ізраїлем , щоб ніхто не диктував що Україні робити і куди стріляти.
  vitaliian написав:Наша цель прекратить войну, без капитуляции и с минимальными жертвами. Как к этой цели ведет убийство мирного населения рф? никак.

Як варіант «не виний» народ який вибрав «крису» почне тиснути на владу щоб припинити війну.
  vitaliian написав:В ЕС с такими идеями не берут.

В ЄС Україну не беруть і так. Британія взагалі вийшла з союзу. Будучи в союзі Британія не змогла б допомагати Україні в таких маштабах.
Панацея не в ЄС в потужному громадському суспільстві де не має схем та муток.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 17:38

  Кучинелли написав:
  Ukrainian написав:Якщо вночі бити то там нікого не буде

Ты в этом уверен.Мост что по расписанию работает...

До чого ця дискусія? В України немає чим бити по мосту. Знищити міст не так просто. Там потрібні тонни вибухівки.
Ukrainian
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