Додано: Суб 16 лип, 2022 17:14

Кучинелли написав: vitaliian

Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ... Понимаешь ли, так можно извратить всё. что угодно.Например удар по керченскому мосту.там ведь по любому кто то будет находиться.а как ты хочешь победить.Волшебством, гипнозом...Это война ...

Я хочу чтобы ты думал что пишешь.1. После первых ударов по русским мирным обьектам отношение Запада к войне поменяется. Одно дело давать оружие и кредиты на оборону, а другое - на убийство мирного населения. Не надо думать что Запад фанат Украины и ненавидит рф. Пророссийские политические силы снесут тех политиков, которые будут пытаться дальше нам помогать.2. Наша цель прекратить войну, без капитуляции и с минимальными жертвами. Как к этой цели ведет убийство мирного населения рф? никак. Тогда зачем это делать. Убитых украинцев уже не вернешь, а жертвы ради мести - деструктивная позиция деградировавшей крысы потерявшей человеческие ценности. В ЕС с такими идеями не берут.3. Крыса только этого и ждёт когда же мы в ответ замочим их мирных жителей. Чтобы показать всему миру, какие мы кровожадные и какой он защитник.