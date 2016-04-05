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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:49
Кучинелли написав:
на каждые возмущения отвечать. что это за обстрел Винницы, за ..., за .
Кучинелли написав:
НЕ предлагаю специально бить по гражданским.
"что ж ты фраер сдал назад". По их военным объектам мы и так бьем куда дотягиваемся, потому что у нас война, здесь как бы оправдываться Винницей вообще ни к чему (и даже глупо). Войной мы отстаиваем своё право на существование, а не мстим за Винницу и Харьков. Так что имел ты в виду именно их мирные объекты и возмущения из-за них, а потом включил заднюю.
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 17:56
За словами Геращенка, курував ракетним обстрілом по Вінниці командир окремого констанцького Ордену Ушакова I ступеня дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Анатолій Варочкін.
"Саме він командує підводним човном, з якого загін путінських убивць випустив ракети по мирних жителях Вінниці", - пише радник голови МВС.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:00
vitaliian написав:
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
Маєш родичів в раші чи чому так розхвилювався за «мирну» русню ? Немає там мирних вони усі підтримують хуйла і його війну.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:19
Сьогодні, 16 липня, російські військові завдали ракетного удару по селу в Чигиринській громаді Черкаської області.
Про це повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Попередньо жертв внаслідок обстрілу немає.
«Під час повітряної тривоги два вибухи в одному з сіл Чигиринської громади. Ворог влучив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв», – йдеться в повідомленні.
Голова ОВА додав, що внаслідок удару знищена сільгосптехніка і завдано шкоди поголів'ю худоби.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:20
Ukrainian написав: vitaliian написав:
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
Маєш родичів в раші чи чому так розхвилювався за «мирну» русню ? Немає там мирних вони усі підтримують хуйла і його війну.
так иди убивай, кто тебе не даёт? ты же сам не убиваешь , а как крыса из норы подстрекательством занимаешься. А кто то должен, потому что ты так решил.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:28
vitaliian написав: Ukrainian написав: vitaliian написав:
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
Маєш родичів в раші чи чому так розхвилювався за «мирну» русню ? Немає там мирних вони усі підтримують хуйла і його війну.
так иди убивай, кто тебе не даёт? ты же сам не убиваешь , а как крыса из норы подстрекательством занимаешься. А кто то должен, потому что ты так решил.
Немає чим убивати, такі як ти любителі усього «рюсского» утілізували зброю великого радіусу та ядерну зброю. Бо хотіли жити мирно з придуркуватим сусідом і зараз теж на мир надіються і не хочуть провокувати.
Перший дзвінок був на Тузлі другий в Грузії
Хто хотів той побачив.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:28
vitaliian написав:
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
Ветик. что ты тупишь я давно знаю.Но твой рейтинг у меня всё одно выше будивельника. чуть чуть.Два кретина. которые усрутся, но будут спорить до последнего, т к форум всё стерпит.ты посмотри на своё времяпрепровождение на форуме и колво постов.Однозначно что шизик, спорить бесполезно.Чтобы ты своим задом думал, приведу тебе кроме моста второй пример.Например, мы отгоняем орков до границ 1991.Ну и что, а они дальше стреляют по всей Украине ракетами со своей территории.Ты тупишь и не погимаешь, что это прекратить можно только ответными ударами.иначе никак.Пока они не поймут что получат в ответ нифуя не поменяется.У мну к сож времени не так дофига как у тебя с утра до вечера тут балдеть, поэтому жди будивельника и ему мозги парь.А ещё лучше анализируй свои глупые ошибки.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 18:35
lapay написав:
Дурість взагалі виступати проти закону про Мову, спочатку комусь державна мова не подобається, потім сама держава, за прикладом далеко ходити не треба.
Російськомовній меншині треба виступати за закон про нацменшини, якщо вони хочуть зберегти свою ідентичність, або змиритись з поступовою асиміляцією.
Не треба агресивно-примусової асиміляції і все буде добре. Ви часом самі своєю тупостю іх відвертаєте від держави.
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